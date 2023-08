EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Pressemitteilung EV Digital Invest AG bietet ab sofort digitale Vermögensverwaltung unter der neuen Marke "Digital Invest Assets" an Deutliche Erweiterung des Service- und Produktangebots durch Integration der wevest Vermögensverwaltung

Einführung der Marke "Digital Invest Assets" für Investments in Finanzprodukte

Neues Angebot eröffnet Synergieeffekte und Wachstumspotenzial Berlin, 24. August 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, nachfolgend "Unternehmen"), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", bietet digitale Finanzprodukte nun auch unter der zusätzlichen neuen Marke "Digital Invest Assets" an. Damit erweitert das Unternehmen das digitale Produkt- und Serviceangebot und erreicht eine stärkere Integration entlang der gesamten Wertschöpfungskette der digitalen Investments. Dieser Schritt, im Zuge der aktuellen Übernahme der Berliner wevest Vermögensverwaltung AG ("wevest"), ist Teil der beim Börsengang angekündigten Wachstumsstrategie und bietet Anlegern die Möglichkeit, Finanzinvestitionen jenseits der Assetklasse Immobilien zu tätigen. Marc Laubenheimer, Co-CEO der EV Digital Invest AG: "Nach dem erfolgreichen Signing zur Übernahme der wevest im Juni gehen wir bereits jetzt mit unserer neuen Marke ‚Digital Invest Assets' und damit verbunden einer neuen Website live. Die Marke steht für den einfachen Zugang zu exklusiven und flexiblen Investitionsmöglichkeiten. Damit bieten wir unseren Investoren weitere attraktive Anlageoptionen. Sie profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung in der Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Kunden. Unser Angebot umfasst effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt und -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden." "Digital Invest Assets" mit neuen Produkten und Services Die Marke "Digital Invest Assets" dient als Dach für digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug. Durch den Ansatz der Multi-Marken-Strategie gewinnt EV Digital Invest deutlich mehr Flexibilität bei der Bereitstellung von Finanzprodukten. Auf der neuen Website der Marke "Digital Invest Assets" ( www.digitalinvest-assets.de ) werden ab sofort Investitionsmöglichkeiten in ETFs, Krypto-ETPs sowie maßgeschneiderte Anlagestrategien angeboten. ETF (Exchange Traded Fund) Mit unseren ETF-Portfolios profitieren Anleger von einem kostengünstigen und diversifizierten Einstieg in den Kapitalmarkt. Die ETFs sind breit gestreut und decken unter anderem die Anlageklassen Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Geldmarkt ab. Dabei achten wir auf internationale Streuung. Ein wesentlicher Aspekt der ETF-Auswahl sind die ESG-Kriterien. Entscheiden sich Investoren für eine Anlage in ETFs, so besteht eine Auswahl zwischen drei Portfoliotypen. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen in Bezug auf die Risikostufe, dem Aktienanteil, der erwarteten Rendite sowie der Volatilität. Ein jährliches Rebalancing des Portfolios berücksichtigt schwankende Marktsituationen und passt die Gewichtung der Assetklassen an. Krypto Das Core ETP-Portfolio investiert in Zertifikate führender Kryptowährungen, Utility- und Investment Token und deckt damit über 85 Prozent des Gesamtmarktes an Kryptoassets ab. Zusammengesetzt werden ausschließlich Kryptozertifikate der Top-30 Werte mit der höchsten Marktkapitalisierung. Alle Zertifikate sind zu 100 Prozent durch Kryptowährungen besichert und werden im klassischen Wertpapierdepot verwahrt. Anleger profitieren von geringen Gesamtkosten und einer transparenten und mobilen Vermögensübersicht. Wealth Eine persönliche 360-Grad-Beratung können Anleger in unserer individuellen Vermögensverwaltung WEALTH erwarten. Unsere erfahrenden Experten entwickeln ab 500.000 Euro einen maßgeschneiderten Vermögensplan, der die Ziele und Bedürfnissen unserer Anleger ganzheitlich berücksichtigt. Anleger erhalten Zugang zu internationalen Qualitätsaktien, attraktiven Nebenwerten und Anleihen für den idealen Vermögenserhalt und -aufbau. Björn Siegismund, CEO der wevest Vermögensverwaltung AG: "Exklusiv, flexibel und einfach. Dafür steht die Marke ‚Digital Invest Assets'. Ich freue mich sehr, dass wir ab sofort die mehrfach ausgezeichneten Strategien unserer digitalen Vermögensberatung unter der neuen Marke anbieten können. In den letzten Wochen konnten wir unsere Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen intensivieren und als Team zusammenwachsen. Ich bin mir sicher, dass wir von etlichen Synergieeffekten profitieren und den Wachstumskurs des Unternehmens konsequent voranschreiten werden." Über EV Digital Invest AG Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen - von Immobilien über ETFs bis hin zu Einzelaktien und Anleihen. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten. Unter der Marke "Engel & Völkers Digital Invest" erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Die EV Digital Invest AG hat Immobilienprojekte mit über 200 Mio. Euro finanziert. Unter der Marke "Digital Invest Assets" bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug. Das Angebot umfasst maßgeschneiderte digitale ETF-Investments, einen sicheren Zugang zu Kryptoassets sowie individuelle Anlagestrategien - exklusiv, flexibel und einfach. Weitere Informationen:

www.ev-digitalinvest.de

www.digitalinvest-assets.de ENGEL&VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de Kontakt : Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de



24.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

