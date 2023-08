EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Fielmann-Gruppe bestätigt zweistelliges Wachstum im ersten Halbjahr 2023

Vision 2025 Investitionen führen zu starkem E-Commerce und internationalem Wachstum • Zahlen für HJ1/2023 bestätigt: Umsatz +13,6%, EBITDA +21,5% gegenüber Vorjahr

• Vision 2025 treibt E-Commerce-Wachstum (+28,1%) und Auslandsumsatz (+21,5%)

• Closing der zweiten US-Akquisition "SVS Vision" wird in Kürze erfolgen In Krisenzeiten mit niedriger Konsumneigung kaufen Kunden dort, wo sie garantierte Qualität zu günstigen Preisen erhalten. In der Augenoptik und Hörakustik ist das die Fielmann-Gruppe. Im ersten Halbjahr 2023 profitierte das Familienunternehmen von seiner Position als Preisführer und baute seine Marktanteile in vielen Ländern weiter aus. Während die Investitionen entlang unserer Vision 2025 zu nachhaltigem Umsatzwachstum führten, sorgte das Kostensparprogramm für eine positive Entwicklung der EBITDA-Marge. HJ1/2023: zweistelliges Umsatzwachstum und überproportionales EBITDA-Wachstum bestätigt

Die Fielmann-Gruppe bestätigt ihre im Juli 2023 veröffentlichten, vorläufigen Zahlen: Das Familienunternehmen erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2023 einen Außenumsatz (inkl. Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen) von 1,13 Milliarden €, ein Plus von 13,6% gegenüber dem Vorjahr (994 Millionen €). Der Konzernumsatz stieg im gleichen Maße auf 971 Millionen € (Vorjahr: 855 Millionen €). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs überproportional auf 208 Millionen € (+21,5%, Vorjahr: 171 Millionen €). Dies entspricht einer verbesserten EBITDA-Marge von 21% (Vorjahr: 20%). Das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg auf 108 Millionen € (+21,4%, Vorjahr: 89 Millionen €). Diese positive Entwicklung resultiert wesentlich aus unseren Investitionen entlang der Vision 2025. So wuchsen unser E-Commerce-Umsatz (+28,1% über Vorjahr) und der Auslandsumsatz (+21,5% über Vorjahr) abermals überproportional. Closing der zweiten US-Akquisition "SVS Vision" in Kürze erwartet

Im Juni dieses Jahres hat die Fielmann-Gruppe ihren Markteintritt in die Vereinigten Staaten von Amerika bekanntgegeben. Die Übernahme des augenoptischen Unternehmens SVS Vision schreitet voran, die Genehmigung durch die Behörden erwarten wir in den kommenden Wochen. Der Abschluss der Transaktion (Closing) findet kurz danach statt. Zusammen mit der bereits im Juni 2023 abgeschlossenen Übernahme der E-Commerce-Plattform Befitting bilden beide Akquisitionen einen wichtigen Meilenstein unserer Vision 2025, im Rahmen derer wir unser Familienunternehmen internationalisieren. Fielmann-Gruppe bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2023

In einem herausfordernden Umfeld entwickelt sich die Fielmann-Gruppe erfreulich, profitiert davon, dass Kunden sich für den Preisführer entscheiden. In Anbetracht der positiven Entwicklung in unseren europäischen Bestandsmärkten bestätigen wir unsere Prognose. Sobald das Datum des Closings unserer US-Akquisition feststeht, werden wir unsere Prognose für das Gesamtjahr aktualisieren: SVS Vision wird unmittelbar nach dem Closing zum Umsatz der Fielmann-Gruppe beitragen, der Beitrag zum EBITDA der Gruppe wird jedoch aufgrund der Akquisitionskosten in Höhe von mehreren Millionen Euro im Jahr 2023 gering ausfallen. Ab 2024 wird die Konsolidierung des US-Geschäfts über den gesamten Jahresverlauf zu einem deutlich höheren Ergebnisbeitrag auf Gruppenebene führen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir optimistisch, dass sich unsere Investitionen im Rahmen der Vision 2025 weiterhin positiv auf unser Umsatzwachstum auswirken werden. Der Fortschritt unseres Kostensparprogramm bestärkt uns darin, auch die innerhalb unserer Vision 2025 kommunizierte EBITDA-Marge zu erreichen. Hamburg, 24. August 2023 Fielmann Group AG

Der Vorstand Über die Fielmann-Gruppe:

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und rund 1.000 Niederlassungen versorgen wir unsere 27 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen.



Weitere Informationen:

Katrin Carstens · Leiterin Kommunikation & PR · presse@fielmann.com · Tel. +49 40 270 76-5907

Ulrich Brockmann · Leiter IR · investorrelations@fielmann.com · Tel. +49 40 270 76-442 Zusatzmaterial zur Meldung:



