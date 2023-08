DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

STEUERN - Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um mehr als 15 Prozent auf gut 69 Milliarden Euro gestiegen. Wesentlicher Treiber der Entwicklung war allerdings ein Sondereffekt, der sich nach Angaben aus Ministeriumskreisen nicht wiederholen wird. So legte das Aufkommen der Binnenumsatzsteuer um 23 Prozent zu, weil Einnahmen aus der Vergangenheit aufgrund einer technischen Neuregelung zwischen Bund und Ländern erst jetzt verbucht werden konnten. Allein auf diesem Wege flossen im Juli zusätzlich 2,8 Milliarden Euro in die Staatskasse. (Süddeutsche Zeitung)

VERDI - Nachdem sich die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Handel zugespitzt haben, fordert Verdi-Chef Frank Werneke die Arbeitgeber auf, ihr bisheriges Angebot um rund 8 Prozent zu erhöhen: "Die Beschäftigten brauchen mehr", sagt er im Interview. "Die gestiegenen Preise machen den Mitarbeitenden im Handel schwer zu schaffen, während die Einzelhandels-Konzerne die höheren Preise eins zu eins an die Kundschaft weitergeben und noch einmal einen Schnaps drauflegen." Im Einzelhandel arbeiteten insbesondere viele Frauen in Teilzeit-Jobs, was sie noch stärker unter der hohen Inflation leiden lasse. (Augsburger Allgemeine)

INDUSTRIESTROM - In der Auseinandersetzung um die Einführung eines Industriestrompreises macht die SPD-Bundestagsfraktion konkrete Vorschläge für die Umsetzung. Bis ausreichend günstiger Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung stehe, "brauchen wir eine Übergangslösung, die Deutschland wettbewerbsfähig hält", sagte Fraktionschef Rolf Mützenich. In einem den Funke-Zeitungen vorliegenden Konzept beschreibt die SPD-Fraktion Dauer und Höhe des Stromrabatts - und nennt Bedingungen für die Inanspruchnahme. "Für einen definierten Kreis von Industrien soll der Strompreis vor Steuern und Umlagen auf 5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) begrenzt werden", heißt es in dem Papier. (Funke Mediengruppe)

KLEINAKTIONÄRE - Der computergesteuerte Börsenhandel fordert von Unternehmen neue Ideen in der Investorenansprache. Privatanleger rücken dabei in den Fokus. Denn im Dialog mit großen Institutionellen wird Investor Relations zunehmend zu einer schwierigen und oft auch wenig befriedigenden Übung, weil ein wachsender Teil des Aktienhandels ohnehin durch Algorithmen bestimmt wird. Die Telekom lud zur Vorstellung der Halbjahreszahlen auf die Online-Plattform Particify auch private Kleinaktionäre zu einem Live-Webcast ein, die dort ihre Fragen posten konnten, nach Wunsch auch anonym und ohne Registrierung. "Wir hatten 50 Fragen von 120 Teilnehmern, für die wir die Antworten kurz zusammengefasst und erläutert haben", sagte Hannes Wittig, Leiter Investor Relations bei der Telekom. (Börsen-Zeitung)

