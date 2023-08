FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole macht der US-Tech-Riese Nvidia am Donnerstag gute Stimmung an der Frankfurter Börse. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax 0,6 Prozent höher auf 15 822 Punkte. Nach zuletzt drei schwachen Wochen hat der Leitindex in dieser Woche mit der aktuellen Indikation 1,6 Prozent zugelegt. Gut sind die Vorgaben aus New York: Anleger hatten dort den Zahlen von Nvidia schon Vorschusslorbeeren gegeben. Der Chipkonzern übertraf dann nach US-Börsenschluss die Erwartungen deutlich und festigte so seine Rolle als "Liebling der KI-Investoren". Die Entscheidung darüber, ob die bessere Stimmung anhält, könnte im weiteren Wochenverlauf in Jackson Hole fallen. Dort beginnt am Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis werde ein Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, hieß es am Morgen von der Commerzbank. Anleger erwarten neue Eindrücke, ob der künftige geldpolitische Kurs der Währungshüter noch weitere Zinserhöhungen bringen wird.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Unterstützung kam von schwächer als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten von S&P Global für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im August. Das weckt nach zahlreichen robusten Wirtschaftsdaten bei so manchen Anlegern die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed wegen einer nicht auszuschließenden Rezessionsgefahr womöglich keinen weiteren Zinsschritt unternehmen könnte. Der Dow Jones Industrial legte letztlich um 0,54 Prozent auf 34 472,98 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,10 Prozent auf 4436,01 Zähler nach oben, während der Nasdaq 100 um 1,60 Prozent auf 15 148,06 Punkte stieg. In dem überwiegend mit Technologiewerten bestückten Auswahlindex legte die Nvidia-Aktie dabei als einer der besten Werte um 3,2 Prozent zu.

ASIEN: - GEWINNE - Mit Rückenwind von der Wall Street und von starken Geschäftszahlen des Chipkonzerns Nvidia haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Donnerstag zugelegt. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,80 Prozent. Gefragt waren hier vor allem Halbleiterwerte wie der Chipindustrieausrüster Tokyo Electron und der Hersteller von Chiptest-Maschinen Advantest. In China unternahmen die Börsen einen weiteren Erholungsversuch. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg im späten Handel um 1,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um rund zwei Prozent zu.



