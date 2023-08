Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole macht der US-Tech-Riese Nvidia am Donnerstag gute Stimmung an der Frankfurter Börse. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxiert der Broker IG den Dax 0,6 Prozent höher auf 15.822 Punkte. Damit zeichnet sich der vierte positive Handelstag in Folge ab.Nach zuletzt drei schwachen Wochen hat der Leitindex in dieser Woche mit der aktuellen Indikation 1,6 Prozent zugelegt.Gut sind die Vorgaben aus New York: Anleger hatten dort den Zahlen von Nvidia ...

