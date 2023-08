Die auf den Automobilsektor spezialisierte Einzelhandelskette Advance Auto Parts Inc. (ISIN: US00751Y1064, NYSE: AAP) schüttet am 27. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 13. Oktober 2023. Anfang Juni 2023 wurde die Quartalsdividende im Vergleich zum Vorquartal (1,50 US-Dollar) um 83 Prozent reduziert. Der Konzern aus Philadelphia zahlt somit auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...