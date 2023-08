Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die PayPal-Aktie konnte sich in der Mitte dieser Woche solide behaupten und schloss am Mittwoch bei 61,92 USD, was einem Anstieg von beachtlichen 4,2 % entspricht. Inmitten dieser Bewegungen lohnt sich ein genauerer Blick auf die technische Analyse der Aktie, um potenzielle Trends und Entwicklungen zu identifizieren. Zudem werden wir uns die jüngste Analyse von JPMorgan ansehen. Technische Analyse und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...