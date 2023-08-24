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PR Newswire
24.08.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 24

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.962700 USDIE00BLRPQH3123 August 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.982300 USDIE00BLRPQJ5423 August 2023

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF2.421100 USDIE00BJXRZ27323 August 2023

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF5.882900 USDIE00BJXRZJ4023 August 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.278900 USDIE00BLRPRQ9623 August 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.566800 USDIE00BLRPRR0423 August 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.876700 USDIE000HJV1VH323 August 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.930400 USDIE000QRNAC6623 August 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF5.147800 USDIE000RMSPY3923 August 2023

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF4.942800 USDIE000PY7F8J923 August 2023

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 4.935200 USDIE000QUCVEN923 August 2023

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© 2023 PR Newswire
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