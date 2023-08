DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Chipkonzern Nvidia hat im zweiten Quartal weiter von der starken Nachfrage nach Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert. Die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen. Dank des hohen Bedarfs an Chips für KI-Anwendungen in Datenzentren kletterte der Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf einen Rekordwert von 13,51 Milliarden. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn auf 6,19 (0,656) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 11,19 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 4,73 Milliarden Dollar gerechnet. Nvidia erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von 15,68 bis 16,32 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten bislang mit 12,59 Milliarden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CTS EVENTIM (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal und für das Gesamtjahr 2023 (Angaben in Millionen Euro):

=== PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 611 +3% 3 595 EBITDA bereinigt 91 -13% 3 105

Weitere Termine:

07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 9 Monate

08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 1H

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, ausführliches

Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Diageo: 0,4917 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 99,5 zuvor: 100,0 -US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -4,1% gg Vm zuvor: +4,6% gg Vm Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.865,00 +0,5% E-Mini-Future S&P-500 4.480,75 +0,8% E-Mini-Future Nsdq-100 15.395,25 +1,3% Nikkei-225 32.254,98 +0,8% Schanghai-Composite 3.099,53 +0,7% Hang-Seng-Index 18.229,44 +2,1% +/- Ticks Bund -Future 132,73 -9 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.728,41 +0,1% DAX-Future 15.784,00 +0,4% XDAX 15.743,24 +0,4% MDAX 27.304,11 +0,2% TecDAX 3.120,48 +0,7% EuroStoxx50 4.266,67 +0,1% Stoxx50 3.943,76 +0,5% Dow-Jones 34.474,17 +0,5% S&P-500-Index 4.436,13 +1,1% Nasdaq-Comp. 13.721,03 +1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,82 +166

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer kleinen Erleichterungsrally rechnen Händler angesichts stark ausgefallener Quartalszahlen von Nvidia. Sie nähmen dem Markt die Sorge vor überhöhten Aktienbewertungen und falschen Erwartungen an das Potenzial von Künstlicger Intelligenz. Für den DAX wird ein Anlauf auf die 15.800er-Marke erwartet. Beim Chiphersteller Nvidia explodierten die Gewinne, der Umsatz sprang nach oben. Besonders der Bereich Rechenzentren profitierte von der Nachfrage nach Nvidia-Prozessoren, um sie mit KI-Anwendungen aufzurüsten. Dazu könnte weiter die Hoffnung stützen, dass die EZB wegen des Wirtschaftseinbruchs keine Zinserhöhungen mehr vornimmt. Die europäischen Rentenmärkte waren am Vortag auf Rallykurs geschwenkt, nachdem Einkaufsmanagerindizes, unter anderem der für den deutschen Dienstleistungssektor, unerwartet eingebrochen waren. Auch in den USA kamen die Renditen deutlich zurück, nachdem auch dort Einkaufsmanagerindizes niedriger als zuletzt ausgefallen waren.

Rückblick: Gut behauptet - Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffens in Jackson Hole lieferten die Einkaufsmanagerindizes aus Europa eine negative Konjunkturüberraschung. Der teilweise Kollaps von Einkaufsmanagerindizes schürte Zinsspekulationen, am Anleihemarkt sanken die Renditen deutlich, was wiederum etwas Unterstützung für die Börsen brachte. Hoffnungen auf ein Ende der EZB-Zinserhöhungen trieben Aktien aus zinssensitiven Sektoren an. Gesucht waren Versorgertitel (+1,1%) und Immobilienaktien. Vonovia gewannen 2,3, TAG Immobilien und LEG Immobilien jeweils 3,4 Prozent. Tagesverlierer war der Index der Öl- und Gaswerte, der um 1,1 Prozent nachgab. Positive Daten einer klinischen Studie zu einer Medikamentenkombination gegen Lungenkrebs beflügelten Roche (+3,9%).

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Unter Druck standen Aktien aus der Sportartikelbranche. Nachdem bereits am Dienstag der US-Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods den Ausblick gesenkt hatte, folgte nun Foot Locker. Adidas und Puma fielen um 3,3 bzw. 3,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Usu Software sind nachbörslich um gut 13 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte am Abend vorläufige Zweitquartalszahlen mitgeteilt und dabei unter anderem einen starken Rückgang des operativen Ergebnisses.

USA - AKTIEN

Fest - Stützend wirkten sinkende Marktzinsen nach schwachen Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA. Die Einkaufsmanagerindizes zeigten, dass sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im August verlangsamt hat. Am Markt schürte dies Spekulationen, dass die Fed vielleicht doch nicht weiter an der Zinsschraube drehen könnte, um die Inflation weiter einzudämmen. Foot Locker knickten um 28,3 Prozent ein. Der US-Sportartikelhändler verzecihnete im zweiten Quartal einen Verlust und senkte seine Jahresprognose abermals. Nike fielen um weitere 2,7 und Under Armour um 1,0 Prozent, nachdem sie tags zuvor nach schwachen Zahlen von Dick's Sporting Goods bereits unter Druck geraten waren. Analog Devices erholten sich von anfänglichen Abgaben und stiegen 0,5 Prozent. Der Chiphersteller hatte davor gewarnt, dass sich die Anfang des Jahres begonnene Nachfrageschwäche beschleunige, weil Kunden Lagerbestände anpassten. Peloton rutschten um 22,6 Prozent ab. Der Hersteller von Fitnessgeräten hatte davor gewarnt, dass mit einem negativen Cashflow gerechnet werden müsse, weil man mit hohen Lagerbeständen und einem weiteren Rückgang der Abonnentenzahlen zu kämpfen habe.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,95 -10,3 5,05 53,0 5 Jahre 4,36 -13,4 4,50 36,1 7 Jahre 4,30 -14,1 4,44 32,8 10 Jahre 4,18 -14,6 4,33 30,1 30 Jahre 4,26 -14,0 4,40 29,4

Am Anleihemarkt kamen die Renditen mit den sich eintrübenden Wirtschaftsdaten von ihren jüngsten mehrjährigen Höchstständen deutlich zurück.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:07 % YTD EUR/USD 1,0875 +0,1% 1,0862 1,0848 +1,6% EUR/JPY 157,86 +0,4% 157,29 156,99 +12,5% EUR/CHF 0,9533 -0,1% 0,9538 0,9536 -3,7% EUR/GBP 0,8546 +0,1% 0,8539 0,8546 -3,4% USD/JPY 145,16 +0,3% 144,80 144,74 +10,7% GBP/USD 1,2724 +0,0% 1,2719 1,2693 +5,2% USD/CNH 7,2738 -0,2% 7,2884 7,2838 +5,0% Bitcoin BTC/USD 26.445,02 +0,6% 26.296,70 26.016,90 +59,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach Veröffentlichung der schwachen US-Einkaufsmanagerindizes unter dem Strich knapp im Minus. Am Vormittag hatte er nach schwachen Daten aus der Eurozone noch deutlicher zugelegt. Der Dollarindex gab um 0,2 Prozent nach.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,81 78,89 -0,1% -0,08 +0,6% Brent/ICE 83,18 83,21 -0,0% -0,03 +0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis knapp 1,5 Prozent nach. Belastet wurden sie von Nachfragesorgen vor allem aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China. Die ING-Analysten verwiesen darauf, dass die iranischen Ölexporte auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen seien, was die Angebotslage auf dem Markt entspanne. Die Rohöllagerbestände in den USA verringerten sich derweil in der vergangenen Woche.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.921,14 1.915,34 +0,3% +5,80 +5,3% Silber (Spot) 24,29 24,33 -0,1% -0,03 +1,4% Platin (Spot) 934,43 934,50 -0,0% -0,08 -12,5% Kupfer-Future 3,81 3,81 -0,1% -0,00 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte von den deutlich gesunkenen Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,0 Prozent

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

ARGENTINIEN

Der IWF hat nach argentinischen Angaben eine neue Kredittranche in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar für das schuldengeplagte Argentinien genehmigt. Argentinien steckt seit Jahren in einer massiven Wirtschaftskrise und hat hohe Schulden beim IWF.

DEUTSCHLAND- Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juli deutlich um 15,1 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat noch um 7,3 Prozent gesunken waren. Das kräftige Plus ging laut den Angaben allerdings "maßgeblich auf Sondereffekte sowie unterjährige Schwankungen bei der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer und den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag zurück".

RUSSLAND

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, war nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiatsija an Bord eines am Mittwoch in Russland abgestürzten Flugzeugs. An Bord der Maschine seien "zehn Personen" gewesen, darunter drei Besatzungsmitglieder, hatte kurz zuvor das Katastrophenschutzministerium mitgeteilt. Die Wagner-Gruppe hatte im Juni kurzzeitig gegen Staatschef Wladimir Putin rebelliert. Prigoschin hatte bis dahin lange als enger Vertrauter Putins gegolten. Später stellte er sich offen gegen die russische Militärführung.

SÜDKOREA - Zinspolitik

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins wie mehrheitlich erwartet unverändert bei 3,5 Prozent belassen.

FIELMANN

hat mit den detaillierten Ergebnissen zum ersten Halbjahr die vorläufigen Zahlen beim Umsatz und operativen Gewinn EBITDA leicht übertroffen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der SDAX-Konzern. Sie soll in Kürze aktualisiert werden, um den Beitrag der erworbenen US-Gesellschaft SVS Vision bei Umsatz und EBITDA zu berücksichtigen.

