FRANKFURT (dpa-AFX) - Symrise -Aktien sollten am Donnerstag nach einer doppelten Hochstufung von "Underweight" auf "Overweight" durch Morgan Stanley Rückenwind erhalt. Sie stiegen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz im Vergleich zum Xetra-Schluss bereits um 1,5 Prozent auf 92,30 Euro.

Laut Morgan-Stanley-Analystin Lisa De Neve dürfte sich der belastende Lagerbestandsabbau in der Konsumgüterbranche - eine wichtige Kundengruppe für Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen - so langsam dem Ende nähern, wenngleich noch keine spürbare Erholung der Konsumnachfrage erkennbar sei. Die Expertin setzt in diesem Umfeld auf langfristig gut aufgestellte Unternehmen. Symrise ist dabei nun einer ihrer Favoriten./mis/jha/