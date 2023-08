Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) ist im ersten Halbjahr 2023 gewachsen und hat auch den Gewinn gesteigert.Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) ist im ersten Halbjahr 2023 gewachsen und hat auch den Gewinn gesteigert. Dank einem weiteren Zufluss an Kundengeldern stiegen auch die verwalteten Vermögen weiter an. Das Konzernergebnis steigerte die LLB in der ersten Jahreshälfte um knapp 17 Prozent auf 88,7 Millionen Franken, wie das Institut am Donnerstag bekanntgab. Es sei das beste...

