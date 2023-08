Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX den DAX gut ein halbes Prozent höher bei 15.811 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls fester erwartet. Damit knüpfen die Aktienkurse an die guten Vorgaben aus New York an: Anleger hatten dort den Zahlen von Nvidia schon Vorschusslorbeeren gegeben. Diese bestätigten dann nachbörslich den mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbundenen Boom. Der Chipkonzern übertraf die Erwartungen deutlich und festigte so seine Rolle als "Liebling ...

Den vollständigen Artikel lesen ...