Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Pricing-Software, wird am 14. und 15. September in München seinen wichtigsten Pricing Leadership and Customer Summit abhalten. Accelerate 2023 ist ein zweitägiges Event für Führungskräfte aus dem Pricing-Bereich, um Kontakte zu knüpfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und gemeinsam an Herausforderungen und Lösungen für die Preisgestaltung zu arbeiten.

Pricefx-Kunden, -Interessenten und -Partner werden zusammenkommen, um mehr über die Preisgestaltung von Unternehmen und Branchen weltweit zu erfahren, sie zu verbessern und effektiver zusammenzuarbeiten. Accelerate 2023 bietet ein einzigartiges Programm mit Best Practices für die Preisgestaltung, Strategien für eine schnelle Markteinführung, umfangreichen Branchenerkenntnissen, faszinierenden Erfolgsgeschichten und vielem mehr. Zum Eventprogramm gehören Accelerator Breakout Sessions, Industry Breakout Sessions, Vorträge führender Preisexperten sowie Networking-Gelegenheiten und gesellschaftliche Programmpunkte.

Auf der Agenda stehen eine Keynote von Paul Roetzer, Autor, Gründer und CEO des Marketing AI Institute, und Podiumsdiskussionen mit führenden Pricing-Experten aus Branchen wie der diskreten Fertigung, der Prozessfertigung, dem Vertrieb und dem Einzelhandel. Diese Experten mehrerer weltweit anerkannter Marken werden über Themen wie KI, Preisgestaltung in dynamischen Märkten, Transformation von Preisplattformen, Anpassung an neue Geschäftsmodelle und erfolgreiches Rabattmanagement sprechen.

"Die Marktvolatilität infolge von Inflation, steigenden Zinssätzen und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen zeigte enorme Auswirkungen auf die Preisgestaltung in der ganzen Welt und in allen Bereichen der Lieferkette", so Ronak Sheth, Chief Executive Officer bei Pricefx. "Als Reaktion darauf greifen Unternehmen auf neue Strategien und Technologien zurück, um Preisentscheidungen zu treffen, die auf ihre wichtigste Ziele abgestimmt sind. Accelerate 2023 bringt diese Community von Preisgestaltungsexperten zusammen, um den Dialog und den Austausch von Erkenntnissen zu fördern und die Preisgestaltung in einem schwierigen Wirtschaftsklima zu verbessern."

Die Accelerate 2023 findet im INFINITY Hotel statt und wird von mehreren Pricefx-Partnern gesponsert. SAP und Lavendel Consulting sind Gold-Sponsoren. Bloomkeys, Cognitus und die Pearson Ham Group sind Silver-Sponsoren. Converteo, Enable, LoveIT und PriceMind sind Bronze-Sponsoren.

Das Event folgt auf die Auszeichnung von Pricefx mit mehreren Preisen, die den innovativen Einsatz von KI in der Preissoftware honorieren. Bei den Martech Breakthrough Awards wurde das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge als "Best Price Optimization Solution" ausgezeichnet und erhielt den Silver Stevie® bei den 20th Annual International Business Awards® für Business or Competitive Intelligence Solution. Pricefx ist außerdem Finalist bei den SaaS Awards 2023 in den Kategorien "Best SaaS Product for Business Intelligence or Analytics" und "Best SaaS Product for Sales and Marketing". Die Preisträger werden im September bekannt gegeben. Ferner wurde das Unternehmen in den Forrester-Bericht "Pricing Optimization Solution Landscape, Q3 2023" aufgenommen, der einen Überblick über die führenden Anbieter von Preissoftware bietet.

