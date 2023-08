Die Bayer-Aktie legte gestern nur leicht um 0,2% auf 50,28 EUR zu und setzte damit den jüngsten Seitwärtslauf fort. Rückblick: Nachdem die Bayer-Aktie auch im zweiten Versuch nicht über das Volumenmaximum hinausgekommen ist, sind die Kurse in der vergangenen Woche (-4,3%) in eine Korrektur übergegangen. Dabei fielen die Papiere an die runde 50er-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...