Reinach (pta/24.08.2023/08:45) - GKN Fokker hat Asco Industries*, eine Division der Montana Aerospace AG, mit der Fertigung komplexer Strukturbauteile für ein Business Jet-Programm beauftragt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Asco die Herstellung und Oberflächenbehandlungen dieser Komponenten in seinen hochmodernen und tief integrierten Werken in Gedern, Deutschland, und Zaventem, Belgien, übernehmen. Diese Aluminiumkomponenten - komplexe, maschinell bearbeitete Außenhäute, Paneele und Träger - sind Teil des Höhenrudersystems, das sich im Leitwerk des Flugzeugs befindet.

Asco ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von komplexen, einbau-fertigen Hochauftriebsmechanismen für Flugzeuge und beliefert namhafte Tier-1-Zulieferer sowie OEMs direkt. GKN Fokker wandte sich an Asco mit der Aufgabe, hochkomplexe Strukturbauteile in kurzer Zeit erfolgreich zu industrialisieren. Das engagierte Team von Asco Gedern hat daraufhin die gesamte Prozessentwicklung aufgebaut und eine einwandfreie Erstproduktion dieser hochkomplexen Teile abgeschlossen.

Bei der Vertragsunterzeichnung unterstrich Arjen Landman, Senior Vice President von GKN Aerospace, die Zusammenarbeit: "Diese Vereinbarung wird dazu beitragen, ein europäisches Lieferkettennetzwerk für dieses Programm aufzubauen. Wir kennen Asco als weltweit führenden Zulieferer von Hochauftriebsstrukturen und Komponenten. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft in diesem Programm gemeinsam zu stärken."

Olaf Lawrenz, CEO von Asco, fügte hinzu: "Wir bei Asco freuen uns, die Erweiterung unserer bestehenden Beziehung mit GKN Fokker um eine Reihe von Komponenten für Geschäftsreiseflugzeuge bekannt geben zu können." Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace, fügte hinzu: "Die Sicherung dieses Auftrags stärkt unsere anhaltend positive Beziehung und Zusammenarbeit mit GKN Fokker. Er ist ein weiterer Beweis für die Wirksamkeit unseres umfassenden One-Stop-Shop-Ansatzes, der ein Grundpfeiler der Montana Aerospace Group ist und sich stark an unseren geschätzten Kunden orientiert."

Nach der Fertigstellung werden die gefertigten Teile an das Werk von GKN Fokker in Papendrecht in den Niederlanden geliefert.

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 6.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 22 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

*Über Asco Industries Asco Industries ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung, Bearbeitung und Vor-montage von Hochpräzisionskomponenten aus Stahl und Titan für die Luftfahrtindustrie. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Hochauftriebsysteme, Befestigungselemente für Triebwerke und Tragflächen sowie Fahrwerkskomponenten. Das 1954 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zaventem. Asco ist an vier Standorten tätig - in Belgien, Kanada, den Vereinigten Staaten und Deutschland - und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei über 300 Millionen US-Dollar. Mit einer monatlichen Produktionskapazität von mehr als 3.000 Baugruppen strebt Asco eine weltweit führende Position in der Entwicklung und Herstellung von Hochauftriebssystemen, komplexen mechanischen Baugruppen und funktionalen Schlüsselkomponenten für die Luftfahrtindustrie an. Seit 2022 ist Asco Teil der Montana Aerospace Group, einem internationalen Unternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung hochkomplexer Komponenten für die Luftfahrtindustrie spezialisiert ist. Die Gruppe verfügt über hochmoderne, integrierte Produktionsstätten in Europa, USA, Kanada und Asien.

