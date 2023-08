Toronto, 24. August 2023 - Cybeats Technologies Corp. ("Cybeats" oder das "Unternehmen") (CSE: CYBT, OTCQB: CYBCF) freut sich, die Unterzeichnung eines Pilot- für die Evaluierungsabkommens mit einem der - gemessen an der Marktgröße und den Mobilfunkverträgen[i] - drei größten europäischen Telekommunikations- und Netzbetreiber hinsichtlich der SBOM Studio-Plattform bekannt zu geben.[ii]

Dies ist bereits der zweite weltweit führende Telekommunikationsanbieter, der SBOM Studio in einer Pilotphase bewertet, und folgt auf die jüngste Bekanntgabe von Cybeats, den Telekommunikationsmarkt in die Liste der Zielmarktsegmente aufzunehmen.[iii] Cybeats hat eine beeindruckende Konversionsrate von 75 % von Pilotevaluierungen zu kommerziellen Verträgen erreicht, wie bereits im Januar 2023 bekannt gegeben worden war.[iv] Das Unternehmen führt außerdem Gespräche mit einem der drei größten Telekommunikations- und Betreiberlösungsanbieter (MSP) der Welt, um eine kommerzielle Partnerschaft anzustreben, seine Marktreichweite zu nutzen und die SBOM Studio-Plattform global zu skalieren.

"Der Telekommunikationsmarkt bekundet weiterhin enormes Interesse an SBOM-Management und Cybeats ist mit der Resonanz auf sein Produkt und dem raschen Wachstum seiner kommerziellen Pipeline sehr zufrieden. Das Engagement in der Telekommunikationsbranche zu diesem Zeitpunkt bringt die Vorteile eines Pionierunternehmens mit sich, zumal der Telekommunikationssektor sowohl nach Innovationen strebt als auch bald regulatorischen Herausforderungen in den Bereichen SBOM-Management und Softwarelieferkette ausgesetzt sein wird. Dieses Engagement unterstreicht unseren Erfolg bei der Vergrößerung unserer Reichweite mit SBOM Studio, einer bewährten und von Branchenführern in zahlreichen anderen Sektoren bevorzugten Lösung", sagte Bob Lyle, CRO von Cybeats.

Hinsichtlich der jüngsten Pressemitteilung von Cybeats vom 16. Juni[v] gab das Unternehmen seine strategische Ausrichtung bekannt, um auch den globalen Telekommunikationssektor zu integrieren, da dieser die Software Bill of Materials (SBOM) immer rascher nutzt. Das Unternehmen hat seine kommerzielle Pipeline weiter gestärkt, die nun mehr als sechs qualifizierte Telekommunikationskunden umfasst, die sich in unterschiedlichen Stadien der kommerziellen Entwicklung befinden und von denen einige zu den größten Mobilfunknetzbetreibern und Anbietern von Mobilfunkausrüstung der Welt zählen.

SBOM-Management ermöglicht es Telekommunikationsriesen, eine Softwaretransparenz zu erreichen und die Konformität mit gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Es bietet wertvolle Einblicke in Softwarekomponenten und -abhängigkeiten und ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen, ein umfassenderes Verständnis ihrer Software zu erlangen. Anbieter von Telekommunikations- und Mobilgeräten müssen spezifische Bestimmungen einhalten, wie etwa FCC-Bestimmungen, NDAA-Vorschriften, den EU Cybersecurity Act, den UK Telecommunications (Security) Act sowie NIST- und GSMA-Richtlinien. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist von grundlegender Bedeutung für die Gewährleistung von Softwaretransparenz und -sicherheit in der sich rasch entwickelnden Telekommunikationsbranche. Darüber hinaus signalisiert der Vorstoß in Richtung einer offenen Infrastruktur wie Open Radio Access Network Infrastructure (O-RAN) einen weiteren Trend zu mehr Interoperabilität und Sicherheit, d. h., es ist davon auszugehen, dass O-RAN-Softwarekomponenten in naher Zukunft SBOMs erfordern werden.

Über Cybeats

Cybeats ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das SBOM-Management- und Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologien anbietet, die Unternehmen beim Risikomanagement, bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen und bei der Sicherung ihrer Software von der Beschaffung über die Entwicklung bis zum Betrieb unterstützen. Unsere Plattform verschafft den Kunden einen umfassenden Einblick und Transparenz in ihre Software-Lieferkette und ermöglicht es ihnen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Cybeats. Software Made Certain. Website: https://cybeats.com

Kontakt

James Van Staveren

Corporate Development

Tel: 1-888-713-SBOM (7266)

E-Mail: ir@cybeats.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Produkte tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Unterlagen zum Unternehmen sind auf sedar.com verfügbar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71759Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71759&tr=1



