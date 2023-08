Der DAX bestätigte die bärische Tageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper vom Dienstag nicht und stieg am Vortag direkt weiter an. Dabei konnte der DAX die Unterstützung im Bereich von 15.700 Punkten weitgehend verteidigen und in der Folge bei 15.785 Punkten aus dem Handel gehen. Im frühen Handel zeigt sich der DAX im Bereich von 15.850 Punkten höher. Solange der DAX nun den 10er-EMA im Tageschart bei 15.760 Punkten verteidigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...