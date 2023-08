Der DAX setzt seine starke Entwicklung in der laufenden Woche am Donnerstag fort. Angetrieben von den starken Nvidia-Zahlen nähert sich der Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent im frühen Handel den Widerständen bei 15.900/16.000 Zählern. Derweil richten sich die Augen bereits auf die Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole. Auf Unternehmensebene stehen Adidas, Covestro, Infineon, SAP, RWE und Symrise im Visier der Anleger.

