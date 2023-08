München (ots) -Home of Talents, das Premium YouTube Vermarktungsnetzwerk von LEONINE Studios, verzeichnet den nächsten hochkarätigen Neuzugang: Jean Pierre Kraemer, der erfolgreichste deutschsprachige Publisher im Automotive-Bereich, wird mit seinen YouTube-Channels Teil des exklusiven Media-Portfolios.Mit seinem reichweitenstärksten YouTube-Channel JP Performance (https://www.youtube.com/@jpperformance) erreicht Jean Pierre Kraemer (https://www.youtube.com/@jpperformance) über 2,4 Millionen Abonnent*innen und erzielt regelmäßig mehr als 20 Millionen Video Views im Monat. Auf Instagram zählen seine Accounts JP Performance (https://www.instagram.com/jp.performance/) und Jean Pierre Kraemer (https://www.instagram.com/jeanpierrekraemer/) starke 1,2 Millionen Follower*innen.Jean Pierre Kraemer ist seit über 11 Jahren einer der zentralen Protagonisten der deutschsprachigen YouTube-Szene. Mit einer eigenen Tuningfirma, Onlineshops, einem Burger Restaurant, einem Café und einer Bekleidungsmarke gehört er zu den erfolgreichsten Unternehmern im Automotive-Bereich. Im Mai 2022 eröffnete das von ihm gegründete PACE Automobil Museum in Dortmund.Darüber hinaus hat sich auch der Luxusauto-Experte Hamid Mossadegh (https://www.youtube.com/@hamidmossadegh) für eine Partnerschaft mit Home of Talents entschieden. Seine Videos auf dem YouTube-Channel Hamid Tailormade Cars (https://www.youtube.com/@hamidmossadegh) verfolgen 298.000 Abonnent*innen, auf Instagram erreicht Hamid Mossadegh (https://www.instagram.com/hamidmossadegh/) 184.000 Follower*innen. Er moderiert zudem seit 2016 das TV-Motor-Magazin GRIP auf RTLZWEI.Zusammen mit dem YouTube-Channel des Rennfahrers Daniel Abt (https://www.youtube.com/@daniel_abt), der 625.000 Abonnent*innen zählt und bereits seit August 2022 Teil des exklusiven Vermarktungsnetzwerks ist, bietet Home of Talents jetzt ein einzigartiges Automotive-Vertical mit den beliebtesten und bekanntesten Publishern dieses Bereichs. Damit wächst das hochwertige Media-Angebot an ausgewählten und reichweitenstarken Kanälen in den attraktiven und werberelevanten Content-Umfeldern Lifestyle, Beauty, Food, Comedy und Automotive kontinuierlich weiter.Johannes Schmidbauer, Managing Director Home of Talents bei LEONINE Studios, kommentiert: "Wir freuen uns außerordentlich, dass sich mit Jean Pierre Kraemer ein weiterer herausragender und führender Protagonist der deutschsprachigen YouTube-Szene für Home of Talents entschieden hat. Ebenso freuen wir uns über das Vertrauen des populären Auto-Experten Hamid Mossadegh. Mit diesen Neuzugängen baut Home of Talents seine Premium-Positionierung erfolgreich und kontinuierlich aus. Damit bieten wir für den Werbemarkt ein attraktives und vor allem markensicheres Umfeld für ihre Brands: Wer Premium-Umfelder buchen will, kommt an Home of Talents nicht vorbei."Jean Pierre Kraemer sagt: "Durch eine langjährige und vor allem gute Zusammenarbeit mit Johannes, ist die Gewissheit da, den richtigen Partner an unserer Seite zu haben. Die eine oder andere "komplizierte Situation" haben wir mit seiner Hilfe schon meistern können und hatten somit die Möglichkeit uns weiter auf unsere Arbeit zu konzentrieren."Hamid Mossadegh ergänzt: "Premium-Inhalte verdienen eine Premium-Vermarktung. Home of Talents ist für mich der perfekte Fit. Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Johannes und Team."Über Home of TalentsLEONINE Studios vermarktet unter dem Label Home of Talents die Werbeplätze von ausgewählten reichweitenstarken YouTube Kanälen von Top Publishern und ist das führende Netzwerk im deutschen Premium Content Bereich. Zu den jüngsten prominenten Neuverpflichtungen gehören u.a. Rezo, Julia Beautx (https://www.youtube.com/@JuliaBeautx/featured), Luca (https://www.youtube.com/channel/UCmxc6kXbU1J-0pR2F3wIx9A) und MAX (https://www.youtube.com/@maxxpane). Home of Talents bietet Markenpartnern und Agenturen hochwertige Umfelder und 100% Brand Safety, während Publisher ein optimiertes Vermarktungsangebot zu attraktiven und transparenten Konditionen erhalten.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot.Pressekontakt:LEONINE StudiosHenriette GutmannSVP Corporate Commuication & Sales MarketingTel. +49 89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comAnastasia RjabkowManager PR & CommunicationsTel. +49 89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5587085