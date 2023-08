Nvidia Aktie steigt über 500 Dollar - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat dem Chip- und Grafikkartenproduzenten Nvidia einen Auftragsboom beschert. Der Konzern hatte die im Vorfeld getätigten Schätzungen in den am späten Mittwochabend veröffentlichten Quartalsberichten übertroffen. Nachbörslich kletterte das Papier über die psychologische Marke von 500 Dollar und damit auf ein neues Rekordhoch. Eigene Prognosen erneut übertroffen: Umsatz doppelt so hoch per Jahresmonatsvergleich Der Chiphersteller Nvidia hat nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht und Anleger in Jubelstimmung versetzt. Die durchschnittlichen Schätzungen der Umsatzzahlen wurden übertroffen. Der Umsatz lag bei 13,5 Milliarden und Dollar und damit doppelt so hoch im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Bei Vorlage der jüngsten Quartalszahlen im Mai hatte Nvidia eine Umsatzprognose von 11 Milliarden Dollar getätigt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

