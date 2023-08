Düsseldorf (ots) -Am 31. August 2023 findet das Markenfestival statt, bei dem Schwergewichte wie Adobe, BOEING, BORA und Spotify Einblicke in ihre Markenführung geben. Die Merkur Spielarena wird von über 500 Fachleuten und 80 hochkarätigen Rednern aus renommierten Unternehmen besucht, die sich zum lebendigen Austausch über Markentrends treffen.Das zweite Markenfestival verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Markenexperten zu werden. Unter der Fragestellung "Purpose versus Performance - Wie navigieren Marken in einem sich wandelnden Umfeld?" bietet die Veranstaltung einzigartige Perspektiven.Das Event ist ein Muss für CMOs, Markenspezialisten sowie Medien- und Agenturvertreter und verspricht fundierte Diskussionen über die neuesten Entwicklungen im Markensektor.Hans-Willy Brockes, der kreative Kopf hinter dem Festival, betont: "Der Spagat zwischen Sinn und Leistung stellt Marken vor neue Prüfungen." In einer Zeit des schnellen gesellschaftlichen Wandels müssen Marken innovative Wege beschreiten. Brockes fügt hinzu: "Die Debatten werden sich um die Potenziale der Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie um Lösungen für den Fachkräftemangel drehen."Von Markenexperten für MarkenenthusiastenSpannende Vorträge und Debatten warten auf vier verschiedenen Bühnen - von Tourismus über Künstliche Intelligenz bis hin zu Nachhaltigkeitsstrategien. Über 80 Experten, darunter Vertreter von Lieferando, Otto und REWE, werden ihr Fachwissen teilen.Der Hotspot für MarkenwissenDas Markenfestival erweist sich als wegweisendes Forum für Denkanstöße und Diskussionen rund um das Markenmanagement. Organisiert wird dieses Highlight von ESB Marketing Netzwerk in Kooperation mit D.LIVE, dem Veranstaltungsprofi aus Düsseldorf. Mit der Merkur Spiel Arena steht ein erstklassiger Ort für das Event zur Verfügung.Mehr Infos und Details auf: www.markenfestival.comPressekontakt:MARKENFESTIVALHendrik Ungelenkungelenk@esb-online.comTel. +41 71 226 42 32MERKUR SPIEL-ARENAArena-Straße 1D-40474 Düsseldorfwww.markenfestival.comOriginal-Content von: Markenfestival, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164611/5587122