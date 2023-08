Krefeld (ots) -Zum fünfjährigen Jubiläum des "Goldenen Fressnapfs" zeichnet die Initiative "tierisch engagiert" wieder Tierschützer:innen aus, die sich mit ihrem Engagement besonders verdient gemacht haben. Über das Preisgeld in der Kategorie Heldin des Tierschutzes 2023 darf sich in diesem Jahr Sabine John vom pro vobis freuen.Seit 2015 setzt sich die Fressnapf-Initiative "tierisch engagiert" gemeinsam mit Tierschützer:innen für Tiere in Not ein. Im Rahmen des "Goldenen Fressnapfs" drückt sie diesen jährlich ihre Anerkennung aus. Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld werden dafür in drei Kategorien ausgeschüttet. Die Hauptkategorie "Held:innen im Tierschutz" erhält 10.000 Euro, die anderen beiden Kategorien jeweils 5.000 Euro. Dieses Jahr feiert die Initiative das Jubiläum ihres Awards - und verleiht bereits zum fünften Mal die Auszeichnung an Held:innen aus dem Tierschutz.Heldin des Tierschutzes 2023 ist Sabine John vom pro vobis - Verein für Senioren und Tiere in NotIn der Hauptkategorie werden Tierschützer:innen ausgezeichnet, die als Vorbild vorangehen und mit ihrem Einsatz Mensch und Tier zur Seite stehen. Der Gewinn geht in diesem Jahr an Sabine John vom pro vobis - Verein für Senioren und Tiere in Not. Mit ihrem Verein unterstützt sie bedürftige Senior:innen und ihre tierischen Begleiter. Für viele ist das Haustier im Alter der einzige soziale Kontakt. Doch insbesondere die Tierarztkosten können eine starke finanzielle Belastung darstellen. Hier setzt die Arbeit von Sabine John und ihrem Verein an. Mithilfe eines überregionalen Netzwerks steht sie den Tierhalter:innen deutschlandweit beratend zur Seite und unterstützt sie finanziell bei anfallenden Tierarztkosten. Mit den ausschließlich über Spenden generierten Geldern übernimmt der Verein die tierärztliche Notbehandlung für akut erkrankte Haustiere. Das Ziel: Die Tiere sollen bei ihren Besitzer:innen bleiben können und nicht aus Geldnot einem Tierheim übergeben werden müssen."Sabine John und ihr Verein pro vobis - Verein für Senioren und Tiere in Not sind ein herausragendes Beispiel dafür, was Held:innen im Tierschutz auszeichnet. Sie hat ein offenes Ohr für all diejenigen, die sich oftmals nicht trauen, um Hilfe zu bitten, oder Angst haben, zur Last zu fallen. Sie spricht ihnen Mut zu, unterstützt, wo sie kann, und steht damit nicht nur Mensch sondern auch Tier zur Seite. Ich freue mich sehr, sie dafür ehren zu dürfen", so Jana Ina Zarella, "tierisch engagiert"-Botschafterin. Neben ihr bilden in diesem Jahr Gründer und Inhaber der Fressnapf-Gruppe Torsten Toeller sowie das "tierisch engagiert"-Team um Theresa Spenrath, Petra Heidlberger und Christian Butschek die Jury.Weitere Auszeichnungen an Phillip Lüke und Victoria MüllerDen Preis in der Kategorie "Gemeinsam stark" nimmt Phillip Lüke als Gründungsmitglied der Tierfutterhilfe Erding e.V. entgegen. Als Franchise-Partner führt Lüke insgesamt sieben Fressnapf-Märkte (Erding, Erding West, Vilsbiburg, Ergolding, Freising, Schwaben und Moosburg) und unterstützt gemeinsam mit seinen Mitarbeiter:innen Tierschutzvereine bei ihrer Arbeit. Gemeinsam mit Fleur Grell hat er zudem in diesem Jahr die Tierfutterhilfe Erding e.V - eine Tafel für Tiere - mitgegründet. Seinen neuen Markt in Erding West hat er nicht nur als Sammelstelle für die Spenden, sondern auch als Ort für die Futterausgabe bereitgestellt.Ein Herzensprojekt unterstützt auch Victoria Müller. Auf ihrem Instagram-Kanal mit über 170.000 Follower:innen leistet sie wichtige Aufklärungsarbeit rund um den Tierschutz. Sie setzt sich dort insbesondere für die Rettung und Versorgung von Tieren in der Ukraine ein. Dafür wird sie jetzt mit dem Influencer:innen-Preis "Eine Stimme für den Tierschutz" ausgezeichnet.Mehr Informationen zum Award gibt es unter www.goldener-fressnapf.de sowie zur Initiative unter www.tierisch-engagiert.de.Pressekontakt:Fressnapf Holding SESimon LangenbachSpecialist Corporate RelationsWestpreußenstraße 32-38D-47809 KrefeldTel. +49 (0) 2151 5191 - 2923E-Mail: presse@fressnapf.comOriginal-Content von: Fressnapf Holding SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50841/5587118