DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT. Katjes International bietet neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro zum Umtausch und zur Zeichnung an Zinsspanne liegt zwischen 6,25% und 7,50% pro Jahr

Umtauschangebot für Unternehmensanleihe 2019/2024 inkl. Mehrerwerbsoption vom 25. August bis 12. September 2023

Zeichnungsmöglichkeit für neue Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität an der Frankfurter Wertpapierbörse (DirectPlace) vom 4. bis 14. September 2023 sowie über die Internetseite der Emittentin vom 25. August bis 12. September 2023 Emmerich, 24. August 2023 - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, bietet eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A30V78; ISIN: NO0012888769) mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro an, fällig zum 21. September 2028 in einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00 mit einem festen jährlichen Zinssatz von nominal 6,25% - 7,50%, begeben nach norwegischem Recht (Nordic Bond) an. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Umtauschangebot an die Inhaber der im Jahr 2019 begebenen Schuldverschreibungen, diese gegen die neue Schuldverschreibungen im Umtauschverhältnis 1:1 (eins zu eins) zuzüglich einem Barausgleichsbetrag in Höhe von EUR 5,00 und aufgelaufenen Stückzinsen umzutauschen, (ii) einer Mehrerwerbsoption, bei der Teilnehmer des Umtauschangebots weitere Schuldverschreibungen zeichnen können und (iii) einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG und einem öffentlichen Angebot über die Website der Emittentin in der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Das öffentliche Angebot steht unter der Bedingung, dass insgesamt mindestens 80.000 Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00, d.h. nominal EUR 80.000.000,00, erfolgreich platziert werden. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert. Neben dem öffentlichen Angebot erfolgt eine Privatplatzierung insbesondere bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan). Das endgültige Volumen der Anleihe und ihr jährlicher Zinssatz werden voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss - neben weiteren Informationen - veröffentlicht. Die neue Anleihe richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren gleichermaßen an private und institutionelle Investoren. Das Umtauschangebot sowie die Zeichnungsmöglichkeit über die Website der Emittentin läuft vom 25. August 2023 bis 12. September 2023 (10:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung oder Verlängerung. Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse läuft vom 4. September 2023 bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ), ebenfalls vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung). Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen. Katjes International beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2019/2024 zu verwenden. Der verbleibende Nettoemissionserlös soll primär zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben beitragen. Eckdaten zur Anleihe 2023/2028 Emittentin: Katjes International GmbH & Co. KG WKN / ISIN: A30V78 / NO0012888769 Wertpapierart: Nicht nachrangige, unbesicherte und dematerialisierte Wertrechte Zielvolumen: 110.000.000 Euro Zins: 6,25 - 7,50% p.a. (30/360, unadjusted) Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 21. März und 21. September (erstmalig am 21. März 2024) Begebungstag: 21. September 2023 Laufzeit 5 Jahre Rückzahlung: 21. September 2028 (100 % des Nennbetrags) Stückelung/

Nennbetrag: 1.000 Euro Ausgabepreis: 100 % Umtauschfrist: 25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) - vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich Website Zeichnung: 25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) - vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich DirectPlace Zeichnung: 4. September bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ) - vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich Rückzahlungs-

kurs: 100 % des Nennbetrags Börsennotiz: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website ( www.katjes-international.de ) unter der Rubrik Investoren, Unterrubrik Neue Anleihe 2023/2028 zur Verfügung. KONTAKT

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL Katjes International GmbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren beiden rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften, dem bekannten Süßwarenhersteller Katjes Fassin GmbH & Co. KG und der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG sowie den jeweiligen Tochtergesellschaften und Beteiligungen dieser drei Gesellschaften die Katjes Gruppe ("Katjes Gruppe"). Mit Schwerpunkt auf sogenannte Fast Moving Consumer Goods - FMCG (im Wesentlichen Süßwaren und Pflegeprodukte) in Europa bündelt die Emittentin ihre Beteiligungen an Unternehmen mit (aus Sicht der Katjes Gruppe) vornehmend starken und etablierten Marken. Dabei sieht sich die Emittentin als Carve-Out Investor, wie zum Beispiel bei den Akquisitionen von Galderma/Nestlé und der neusten Transaktion mit Henkel. Zu dem Unternehmen gehören die sieben Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen und dem Geschäftsbereich Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von über 55 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG: Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. ----------------------------------- WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein Umtauschangebot bezüglich in dieser Mitteilung beschriebener Wertpapiere unterbreitet. Jeder vermeintliche, durch eine sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindende Person oder einen für eine solche Person auf nicht-ermessensfreier Basis handelnden Agenten oder sonstigen Zwischenhändler abgegebene Umtauschauftrag ist ungültig und wird abgelehnt. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.



