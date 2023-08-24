FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARRIBATEC GROUP NK 2,80 B7Z0 NO0012861667
AB/FROM ONWARDS 24.08.2023 10:30 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARRIBATEC GROUP NK 2,80 B7Z0 NO0012861667
AB/FROM ONWARDS 24.08.2023 10:30 CET