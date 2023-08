APA ots news: Gemeinsam günstiger: Jedes up³ 5G-Abo jetzt auf Teamabos erweiterbar, um je 14,90 Euro monatlich. - BILD

* Sharing is caring: für Familien, Freundeskreise, WGs und kleine Unternehmen.

* Jedes Teamabo mit eigener Rufnummer und eigener Zahlungsquelle. * Voll flexibel, ohne Bindung, jederzeit pausierbar, ohne Extrakosten.



Drei hat sich zum Ziel gesetzt, Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar zu machen. Rechtzeitig vor Schul- und Unibeginn können Familien, Freunde, Kollegen oder WG-Mitbewohner das up³ 5G Abo ganz einfach mit Teamabos erweitern und damit Monat für Monat günstiger telefonieren und surfen. Das Beste daran: Die neuen Team-Mitglider erhalten ihr up³-Abo vergünstigt. Jedes Team besteht aus einem Hauptabo und einem oder mehreren Teamabos (Team Members). Für Teamabos reduziert sich der monatliche up³ Abo-Preis für den unlimitierten 5G Sprachtarif bei voller Nutzung von 19,90 Euro auf 14,90 Euro. Jedes Teamabo erhält eine eigene Rufnummer, ist voll flexibel und kann eine eigene Zahlungsquelle einrichten. Jedes up³ 5G Abo ist auf maximal 9 Teamabos erweiterbar.

Speziell für kleine Unternehmen (Selbständige, Start-ups, KMUs, etc.) ist up³ Teamabo eine flexibl erweiterbare Lösung ohne jegliche vertragliche Bindung oder versteckte Kosten. Neue Mitarbeiter oder Mitgründer sind innerhalb weniger Minuten mit einer eigenen Rufnummer und unlimitiertem 5G via eSIM in der up³ App versorgt. Wird der Kommunikations-Bedarf kleiner, pausiert man einfach das Teamabo und kann es jederzeit wieder fortsetzen. Für die Aktivierung ist lediglich ein Ausweisdokument und Zahlungsmittel notwendig, Firmenbuchauszug, EWR-Nachweis usw. werden bei up³ nicht gebraucht.

Die Anmeldung läuft auf den Namen des up³ Hauptabo-Nutzers und funktioniert noch schneller als bisher, da die Registrierung sowie die neuerliche Eingabe von Stammdaten bei der Einrichtung von Teamabos komplett wegfällt. Gleichzeitig kann bei der Anmeldung eines Teamabos pro Rufnummer eine eigene, neue Zahlungsart hinterlegt werden. So kann jeder up³ Teamabo-Nutzer sein up³ 5G-Abo selbst bezahlen. Zusätzlich kann über die up³ App jede Rufnummer zu up³ hinein- und auch hinausportiert werden. Der up³-Hautabo-Nutzer behält natürlich die Kontrolle über sein Abo: Wenn er das Hauptabo beendet oder pausiert, enden bzw. pausieren auch die Teamabos.

Wie beim up³ Hauptabo so kann auch jedes Teamabo jederzeit bis zu maximal 12 Monate pausiert werden. Die Rufnummer bleibt während dieser Pause erhalten und der Nutzer bleibt weiterhin erreichbar. Jedes zusätzliche up³ Teamabo bietet die gleichen Vorteile eines regulären up³ Abos: monatlich unlimitiertes 5G Surfen, Telefonieren und SMS in Österreich und der EU, 20 GB Daten-Roaming in der EU plus 100 Min/SMS von Österreich in die EU, Schweiz, Türkei, USA und ins Vereinigte Königreich um ermäßigte 14,90 Euro monatlich. Mehr auf [www.drei.at/up] (https://www.drei.at/up)



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)



