Research: Analysten sehen bis zu 200% Potenzial für Börsenneuling Pulsar Helium

Anzeige / Werbung

Auctus Advisors sieht großes Potenzial für die Heliumgeselschaft Pulsar.

Die Analysten von Auctus Advisors haben die Berichterstattung zur Aktie der Heliumgesellschaft Pulsar Helium (TSXV PLSR) aufgenommen. Sie setzen ein Kursziel von 0,90 CAD fest. Ausgehend vom Kurs des kürzlich erfolgen IPOs impliziert das ein Kurspotenzial von 200%.

Helium, führen die Experten aus, verfügt über einzigartige Eigenschaften, die von entscheidender Bedeutung für stark wachsende Wirtschaftsektoren wie Technologie und Raumfahrt sind. Wobei das Edelgas in der Vergangenheit hauptsächlich als Beiprodukt der Erdgasförderung produziert wurde. Da zuletzt aber die weltweit größten Heliumvorkommen schwinden und die Preisindikatoren steigen würden, hätten sich junge Explorationsgesellschaften verstärkt dem Sektor zugewendet. Dabei, so Auctus, habe der Fokus bislang vor allem auf einigen wenigen US-Bundesstaaten, Kanada, Australien und Südafrika gelegen.

Die Assets von Pulsar liegen in Minnesota und Grönland, wo weniger Wettbewerb herrsche, Helium aber in großen Konzentrationen angetroffen worden sei, heißt es in dem Bericht weiter. Die Pulsar-Story sei besonders interessant, da in naher Zukunft Folgebohrungen zur Bewertung einer Entdeckung anstehen würden, aus der bereits Helium mit hohen Raten entnommen werden konnte.

Topaz Projektdetails

Pulsar kontrolliere das Topaz-Projekt mit Mineralrechten und Pachtverträgen, für bis zu 3.132 Acres Land, das eine 2011 gemachte Heliumentdeckung umgebe, so Auctus weiter. Eine Bohrung sei in 542 Metern Tiefe auf Gas gestoßen, das über vier Tage mit so hohem Volumen floss, dass die Messskala der verwendeten Geräte nicht ausreichte. Dabei, so die Analysten, sei der Druck nicht abgefallen.

Die Heliumkonzentration wurde dabei mit 10,5% gemessen bei 2,4% Methan. Basierend auf der bisher dünnen Datenlage haben die Reservenprüfer eine erste, nachgewiesene Heliumressource (contingent resource) von rund 0,3 Mrd. Kubikfuß für diese eine Bohrung veranschlagt. Laut Auctus könnten aber deutlich höhere Ressourcen vorhanden sein.

Pulsar jedenfalls, heißt es weiter, wolle die Entdeckungsbohrung bereits im vierten Quartal 2023 spiegeln und mit dem neuen Bohrloch eine Flussrate bestimmen. Dies, zusammen mit seismischen Daten, deren Erhebung das Unternehmen gerade erst angekündigt hat, werde es Pulsar Helium erlauben, den Umfang der Entdeckung besser abzugrenzen und potenziell bereits Reserven nachzuweisen.

Zudem, führt Auctus weiter aus, liege das Topaz-Projekt in einem Bergbaudistrikt mit Zugang zu Infrastruktur und dem US-Markt für Helium, was eine schnelle Monetarisierung erlaube sollte. Die Entwicklung von 5 Mio. Kubikfuß pro Tag bei 10% Helium würde nach nur vier Monaten amortisiert sein, so die Analysten.

Geothermie und Helium in Grönland

Auf Grönland verfüge Pulsar über das Tunu-Projekt mit einer Fläche von 2.722 Quadratkilometern, bei dem es sich um die erste Helium- und Wasserstofflizenz handle, die in dem Land je vergeben worden sei. Hier seien Heliumkonzentrationen von bis zu 0,8% bei der Beprobung heißer Quellen gemessen worden, wird weiter berichtet. Derzeit würden weitere technische Arbeiten durchgeführt, um ein kombiniertes Geothermie- und Heliumprojekt mit Unterstützung aus Island zu bewerten.

Bewertung

Bei einer angenommenen Produktion von 5 Mio. Kubikfuß pro Tag mit 10% Helium auf Topaz schätzen die Analysten einen Nettoinventarwert von 0,65 CAD für die Pulsar-Aktie. Gehe man davon aus, dass ein Heliumausstoß von 10 Mio. Kubikfuß pro Tag erreicht werde, die Wahrscheinlichkeit dafür beziffern die Analysten derzeit mit 15%, steige dieser Wert auf 0,90 CAD. Auctus erklärt zudem, dass das Bohr- und Testprogramm des vierten Quartals im Erfolgsfall noch zu deutlich höheren Bewertungen führen könnte.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pulsar Helium halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Aktienkurs von Pulsar Helium beeinflussen könnte. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Pulsar Helium für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: CA7459321039