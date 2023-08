Der Silberpreis hat das getan, was die COT-Daten signalisiert haben. Er ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen und an einen altbekannten Widerstandsbereich herangelaufen. Jetzt müssen die Bullen zeigen, dass sie es ernst meinen. Ein Ausbruch über 25,26 Dollar, dem Juli-Hoch, wäre ein starkes Zeichen.Die COT-Daten haben es signalisiert. Silber ist bereit für eine kräftige Gegenbewegung. Die großen Spekulanten, also die Hedge-Fonds, hatten zuletzt das Handtuch geworfen. Die Nettolong-Position ...

