DRESDEN (dpa-AFX) - Für Projekte und Initiativen, die die Selbstständigkeit von Frauen unterstützen, steht eine EU-Förderung bereit. Die Bewerbungsfrist für die Förderrichtlinie "Gleichstellung im Erwerbsleben" laufe über den gesamten September, teilte das Gleichstellungsministerium am Donnerstag in Dresden mit. Gefördert würden Projekte mit einer Dauer von bis zu zwei Jahren. Das Geld stamme aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Ziel sei es, das weibliche Unternehmertum in Sachsen insgesamt zu unterstützen. Anträge müssten an die Sächsische Aufbaubank (SAB) gerichtet werden./bz/DP/mis