Nasdaq Copenhagen A/S: Den Danske Stat - Admission for trading and official listing

It has been decided to admit the following treasury bill for trading and official listing with effect from 30 August 2023: Udsteder / issuer Den Danske Stat Første dato for handel / First day of trading 30-08-2023 ISIN DK0009819237 Instrument name/ticker SKBV 24/I Udstedelsesvaluta / Currency, issuance DKK Årlig nominel rente / Nominal interest rate 0 Udløbsdato / Maturity date 01-03-2024 Terminer pr. år / Payments per year 1 For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66