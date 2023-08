Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole bleiben Anleger weiter optimistisch für Immobilienwerte. Mit einem Anstieg des Sektorindex um 1,5 Prozent waren diese Aktien am Donnerstagvormittag europaweit der größte Gewinner. Die Erholung setzte sich damit den dritten Tag schwungvoll fort. Im DAX zählte die Vonovia-Aktie zu den großen Gewinnern. Händler sprachen von einer scharfen Gegenbewegung am Anleihemarkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...