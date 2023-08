Unterföhring (ots) -Mit einem zuckersüßen Biskuitboden, einer Füllung aus fruchtigem Melonen-Maracuja-Kompott und saftigen Speckwürfeln, überzogen mit einer zarten Whiskey-Buttercreme will Hobbybäckerin Katharina aus Lippstadt bei "Das große Backen" (ab Mittwoch, 30. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1) überzeugen - und das zu hundert Prozent glutenfrei! Der Grund für ihren besonderen "Background": "Meine Leidenschaft zum Backen habe ich durch die Glutenintoleranz-Diagnose (Zöliakie) meiner drei Kinder entdeckt." Ihr Ziel: "Ich möchte zeigen, dass 'glutenfrei' kein Verzicht bedeutet!"In der SAT.1-Backstube stehen der 36-Jährigen Lippstädterin neun starke Konkurrent:innen gegenüber:Krankenschwester Monika (32), 93466 Chamerau (Bayern)Lehramt-Student Tom (21), 99334 Wachsenburg/Kirchheim (Thüringen)Rentnerin Sabine (64), 64354 Reinheim (Hessen)Hausfrau Katharina (36), 59558 Lippstadt (NRW)Veterinärmedizin-Studentin Erika (21), 6025 Neudorf (Schweiz)Verwaltungsfachangestellte Isabel (32), 12057 BerlinRegionsinspektorin Isabella (21), 30455 Hannover (Niedersachsen)Sachbearbeiterin Sandra (37),47495 Rheinberg (NRW)Education Manager Theodor (43), 79415 Bad Bellingen (Baden-Württemberg)Patentprüfer Thomas (44), 80539 München (Bayern)Hintergrund: Die chronische Erkrankung Zöliakie ruft eine lebenslange autoimmune Reaktion gegenüber dem Klebereiweiß Gluten hervor und führt zur Bildung von Antikörpern und Schleimhautveränderungen im Zwölffingerdarm. Laut der Deutschen Zöliakie Gesellschaft e.V. muss sich durchschnittlich ein Prozent der deutschen Bevölkerung glutenfrei ernähren (Quelle: https://www.dzg-online.de/was-ist-zoeliakie).Die zehn besten Hobbybäcker:innen 2023 kämpfen zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1 um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. Enie van de Meiklokjes moderiert. Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bewerten die Back-Kunstwerke.Weitere Infos zu den zehn Hobbybäcker:innen: https://www.sat1.de/tv/das-grosse-backen/kandidaten"Das große Backen" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-backen.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.Preview: Bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung steht seit 23. August 2023 die erste Folge bei Joyn PLUS+ zur Verfügung. In den Folgewochen ist mit Ende der TV-Ausstrahlung von "Das große Backen" die jeweils nächste Folge exklusiv als Preview bei Joyn PLUS+ abrufbar."Das große Backen", die 11. Staffel, acht Folgen, produziert von Tower Productions, ab Mittwoch, 30. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5587274