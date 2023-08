Berlin (ots) -Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat für viele Kinder entsetzliche Folgen. Sie sind als vulnerable Gruppe besonders betroffen - leiden unter Gewalt, Traumatisierung, Flucht und Vertreibung. Familien, ganze Kindheiten werden zerstört. Hunderttausende Kinder, so der OSZE-Bericht 2023 und Menschenrechtsorganisationen, wurden bislang schätzungsweise nach Russland verschleppt.Was bedeutet der Krieg für die ukrainischen Kinder? Wie können universelle Kinderrechte inmitten eines Krieges gewahrt werden? Wie kann sich die europäische Zivilgesellschaft für die betroffenen Kinder engagieren? Welche strafrechtlichen Konsequenzen für die Verantwortlichen müssen gezogen werden?Über das Thema Kinder im Krieg: Opfer stärken, Täter verfolgen sprechen am Freitag, 1. September, 17.00 - 18.30 Uhr, im Studio des Maxim Gorki Theaters, Hinter dem Gießhaus 2, 10117 Berlin:- Marieluise Beck, Osteuropa-Expertin, Senior Fellow und Mitgründerin des Zentrum Liberale Moderne- Anna Lenchovska, Geschäftsführerin des Kyiv Educational Center "Tolerspace"- Dr. Elina Steinerte, Menschenrechtsanwältin- Dr. Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende der Stiftung EVZDie Veranstaltung wird moderiert von Mattia Nelles.Die Veranstaltung wird im und in Kooperation mit dem Maxim Gorki Theater durchgeführt.Es wird Englisch gesprochen und simultan ins Deutsche gedolmetscht.Die Teilnahme ist kostenlos, Tickets für Besucher:innen sind auf der Gorki-Website erhältlich: Uprooted | Gorki (https://www.gorki.de/de/uprooted)Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Anschluss auf www.youtube.com/evzfoundation ausgespielt.Anmeldung und TeilnahmeWir danken für einen Hinweis zur Veranstaltung in Ihren Medien.Für eine Teilnahme melden Sie sich bitte direkt bis Donnerstag, 31. August, 12 Uhr, unter kommunikation@stiftung-evz.de an.Bitte vermerken Sie auch, wenn Sie Interviewwünsche haben.Es besteht die Möglichkeit, über einen Mediensplitter Audios zur Verfügung zu stellen.Weiterführende InformationenZur Veranstaltung: www.stiftung-evz.de/evz-conversationsPressekontakt:Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)Katrin KowarkFriedrichstraße 20010117 BerlinTel. +49 (0)30 - 25 92 97 24M +49 (0)151 500 470 64E-Mail: kowark@stiftung-evz.dewww.stiftung-evz.deMaxim Gorki TheaterNino MedasPressesprecher und Leiter KommunikationT + 49 (0)30 20 221-392presse@gorki.deOriginal-Content von: Stiftung EVZ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129525/5587272