Im bisherigen Jahresverlauf zählt Morphosys zu den Top-Performern. So steht der deutsche Biotechtitel mit einer Jahresperformance von plus 127 Prozent sowohl an der TecDAX- als auch der SDAX-Spitze. Das Ende der Fahnenstange dürfte aber noch lange nicht erreicht sein, auch in dieser Handelswoche packt Morphosys wieder kräftig an und steht kurz vor dem nächsten Kaufsignal. Für AKTIONÄR Leser sind das gute News.Morphosys ist jetzt eine Milliarde Euro wert. Grund dafür ist die starke Performance in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...