NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktie des Ticketvermarkters CTS Eventim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die starke Dynamik setze sich nach der erwartungsgemäßen Anhebung des Ausblicks fort, schrieb Analystin Karin So in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2023 / 07:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2023 / 07:26 / BST

DE0005470306