Mannheim (ots) -Texte zu schreiben ist meistens eine eher brotlose Kunst - nur wenige Autoren können gut davon leben, eine Handvoll wird damit wohlhabend. Doch ein 27-jähriger Mannheimer verdient bis zu 120.000 Euro im Monat mit dem Schreiben von Texten. Einziger Unterschied: Er schreibt nicht für Buchhandlungen - sondern für große Unternehmen."Firmen aus ganz Europa beauftragen mich, ihre Werbetexte zu schreiben. Der Bedarf ist gigantisch und die Bezahlung ausgezeichnet", sagt Julius Kemnitzer. Ein Genie sei er aber ausdrücklich nicht: "Werbetexten ist ein Handwerk, das man lernen kann - ich kenne einige andere, die damit ebenfalls vier- bis fünfstellige Summen im Monat verdienen." Wie das Geschäft läuft, wer Werbetexter werden kann und wie Kemnitzer seine steile Karriere gelungen ist, erfahren Sie in diesem Artikel.Selbststudium und Praxis: Julius Kemnitzers Erfolgsrezept im WerbetextenIn Deutschland gibt es kaum Bildungswege, um das Handwerk des Werbetextens zu erlernen. Universitäten berühren das Thema nur oberflächlich, und auch Kurse der Industrie- und Handelskammer geben zwar einen ersten Einblick in die Materie, die Einführung ist aber meist kurz und nicht umfassend genug. Julius Kemnitzer hat den Weg des Selbststudiums gewählt. Sein Wissen zog er aus internationalen Büchern und er ließ sich in Deutschland von Experten coachen.Letztlich war es jedoch vor allem die Erfahrung in der Praxis, die den Unterschied machte. Mit der Zeit entwickelte er ein Gespür für effektive Texte - messbar an Klickzahlen, Leserverweildauer und generierten Leads. Als er durch Mundpropaganda immer mehr Bekanntheit und Aufträge erlangte, entschied er sich, den nächsten Schritt zu gehen. Doch er folgte nicht einfach dem Freelancer-Trend, sondern gründete eine GmbH, um eine beständige Qualität in der Werbetextbranche Deutschlands zu gewährleisten.Warum große Unternehmen bereit sind, hohe Summen für gute Werbetexte zu bezahlenGroße Unternehmen verstehen, welchen Effekt eine durchdachte Kommunikation auf ihr Geschäft hat. Ein guter Werbetext kann den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem außergewöhnlichen Umsatz ausmachen. Gerade in der heutigen Zeit reicht es beispielsweise nicht mehr aus, nur ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung zu haben. Denn die Konkurrenz auf dem Markt ist extrem hoch - und der Markt wird zukünftig noch mehr überflutet. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, im Marketing aufzurüsten und hervorzustechen, wobei prägnante, überzeugende Texte eine Schlüsselrolle spielen. Viele Betriebe sind deshalb bereit, in hochwertige Texte zu investieren, da diese direkt zu höheren Konversionsraten, gesteigerter Markenbekanntheit und letztlich zu mehr Umsatz führen können.Vom Erzählen zum Verkaufen: die Besonderheit des WerbetextensWerbetexten ist eine spezialisierte Form des Schreibens, die darauf abzielt, ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Idee zu verkaufen oder zu bewerben. Während traditionelles Schreiben oft darauf ausgerichtet ist, eine Geschichte zu erzählen oder reine Informationen zu vermitteln, zielt Werbetexten darauf ab, den Leser zu einer bestimmten Reaktion oder Handlung zu bewegen, sei es ein Kauf, eine Anmeldung oder eine andere Art von Engagement.Schlüsselqualitäten eines erfolgreichen WerbetextersUm im Werbetexten erfolgreich zu sein, braucht man mehr als nur ein gutes Gespür für Worte. Es erfordert eine tiefe Kenntnis des Zielmarktes, ein Verständnis für menschliches Verhalten und die Fähigkeit, komplexe Ideen einfach und ansprechend zu präsentieren. Der Schlüssel liegt darin, den Leser nicht nur zu informieren, sondern auch zu beeinflussen und zu inspirieren. Es geht darum, einen Bedarf zu schaffen, ein Verlangen zu wecken und letztlich den Leser zu einer konkreten Aktion zu bewegen.Über Julius Kemnitzer:Julius Kemnitzer ist Copywriter und Experte für verkaufsstarke Werbetexte. Er unterstützt Agenturen und Dienstleister dabei, durch professionelles Copywriting die Performance ihrer Werbemaßnahmen zu steigern. Durch seine strategisch konzipierten Texte sorgt er dafür, dass Leser gefesselt werden und letztendlich zu Kunden konvertieren.