Berlin (ots) -Nicht erst seit dem Brand des Autofrachters "Fremantle Highway" ist der Umgang mit Elektrofahrzeugen im Fokus der Feuerwehren und deshalb aktueller denn je: Was ist beim Brand von Fahrzeugen mit Lithium-Ionen-Akkus zu beachten? Dieses Thema ist einer der Schwerpunkte beim Bundesfachkongress des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) am Donnerstag, 7. September 2023, in Berlin-Mitte. Hinzu kommen die Technische Hilfeleistung bei Unfällen mit E-Fahrzeugen sowie die Frage, ob Elektromobilität eine Alternative auch für den Feuerwehr-Fuhrpark selbst darstellt. Neben der "Elektromobilität" wird die Herausforderung "Gewalt gegen Einsatzkräfte" im zweiten Themenkomplex der Tagesveranstaltung mit aktuellen und grundsätzlichen Aspekten beleuchtet.Im Rahmen des diesjährigen Bundesfachkongresses besteht natürlich auch die Möglichkeit des Austausches mit Mitgliedern des DFV-Förderkreises, die ihre Unternehmen präsentieren: Das Berliner Feuerwehr-Netzwerk ist nach der Corona-Pandemie endlich wieder da.Das Programm:- Eröffnung und Position (Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes)Gewalt gegen Einsatzkräfte- "So war mein Silvester - Bericht einer Einsatzkraft aus Berlin" (Berliner Feuerwehr)- Wie reagiert die Politik? (Christian Hochgrebe, Staatssekretär, Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin)- Woher kommt der Hass auf Einsatzkräfte? Ein Erklärungsversuch zu den Ereignissen der Berliner Silvesternacht (Ahmad Mansour, Psychologe, MIND prevention)- Gewalt gegen Einsatzkräfte aus strafrechtlicher Sicht (Lars Oschmann, Vizepräsident Deutscher Feuerwehrverband, Fachanwalt für Strafrecht)- Umgang mit Gewalterfahrungen im Einsatzdienst (Olaf Engelbrecht, Berufsfeuerwehr Braunschweig)Elektromobilität- Technische Unfallrettung bei E-Fahrzeugen - neue Herausforderung (Marcel Hommens, Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz)- E-Mobilität: Löschen von Fahrzeugbränden - aktueller Sachstand (Christian Emrich, Branddirektion München)- E-Mobilität: RTW, HLF und Co elektrisch - Eine Alternative für die Feuerwehr? (Rainer Kunze, Feuerwehr Hannover)- Resümee und Verabschiedung- Ausklang mit gemeinsamem AustauschVeranstaltungsort ist der Festsaal der Berliner Stadtmission (Lehrter Straße 68, 10557 Berlin). Die Tagungspauschale beträgt pro Person 119 Euro. Darin enthalten sind die Kongressteilnahme, eine Teilnahmebescheinigung, digitale Tagungsunterlagen sowie Mittagessen und Tagungsgetränke. Die Teilnahme ist begrenzt und erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldungen. Die Online-Anmeldung ist unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/bundesfachkongress/ möglich.Hinweis für die Presse: Die Akkreditierung für die mediale Berichterstattung ist formlos bis Montag, 4. September 2023, 12 Uhr, an oestreicher@dfv.org möglich.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5587342