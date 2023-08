NVIDIA mit Rekordumsatz

Werbung







Das Unternehmen verkündete am gestrigen Mittwochabend seine abgelaufenen Quartalszahlen, steigende Aufträge bescheren der Aktie ein Rekordhoch. Die Umsätze haben sich zum Vorjahr verdoppelt, auch stieg der Umsatz relativ zum Vorquartal um 88 %.



Der größte Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen verbuchte einen Rekordumsatz in Höhe von 13,51 Milliarden Dollar, der unverwässerte Gewinn pro Aktie für das abgelaufene Quartal verdreifachte sich auf 2,48 Dollar. Ebenso können die einzelnen Sparten des Chipherstellers überzeugen, im Bereich Gaming stieg der Umsatz um 22 % gegenüber Vorjahr. Besonders erfolgreich lief im zweiten Quartal das Geschäft mit den Rechenzentren, welche einen Rekordumsatz von 10,32 Milliarden Dollar verbuchen konnten (171 % Anstieg gegenüber Vorjahr). Die im September auszuzahlende Dividende pro Aktie beträgt 0,04 Dollar. Auch kündigt das Unternehmen Aktienrückkäufe in Höhe von 25 Milliarden Dollar an, was sich ebenfalls positiv auf den Aktienkurs auswirken dürfte.



NVIDIA erwartet für das kommende Quartal einen Rekordumsatz von 16 Milliarden Dollar und eine Marge über 70 %, für den CEO und Gründer des Chipentwicklers Jensen Huang bricht vor allem durch das Voranschreiten von künstliche Intelligenz eine neue Ära an. Auch bleibt spannend, ob Konkurrenten wie Intel bei den steigenden Marktgewinnen von NVIDIA mithalten können.







