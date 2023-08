Der von uns avisierte und gesunde Rücksetzer läuft derzeit genau wie geplant. Saisonal typisch wäre nun eigentlich eine Verlängerung der Schwächephase bis in den Oktober hinein, doch natürlich nicht in diesem Tempo. Denn Korrekturen im Umfang von zehn bis 15 Prozent sind für die aktuelle Phase einer jungen Hausse beinahe mustergültig. Das Beste: Nachdem der Dax in den vergangenen Monaten teilweise deutlich hinter der Wall Street zurückgeblieben war, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...