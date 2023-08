Berlin (ots) -Heineken®, eine der weltweit bekanntesten Biermarken, feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einer unkonventionellen Wertschätzung der vielen Arten, wie die Marke im Laufe der Jahre falsch geschrieben, falsch ausgesprochen oder falsch serviert wurde. Alles, um zu zeigen, dass es Heineken® letztendlich am wichtigsten ist, dass wir Spaß mit einem Heineken®-Bier haben - egal auf welche Weise. In den Worten von Freddy Heineken: "Ich verkaufe kein Bier, ich verkaufe Gezelligheid".Da das Bier im Laufe von 150 Jahren in lokale Traditionen auf der ganzen Welt übernommen wurde, wird die Marke in Deutschland oft mit dem Gefühl von Urlaub in Verbindung gebracht. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben 36% der deutschen Biertrinker an, dass Heineken® sie an Urlaub erinnere. In dieser neuesten Kampagne zeigt die Biermarke, dass Konsumenten nicht weit reisen müssen - mit einem eiskalten Heineken® ist das Gefühl von Urlaub in fernen Ländern niemals weit weg!Obwohl die Deutschen ihr Heineken® normalerweise klassisch frisch gezapft oder eiskalt aus der Flasche oder Dose bevorzugen, können folgende Variationen, wie Heineken® international serviert wird, ein wenig Urlaubsstimmung nach Hause zu bringen:How to drink Heineken® - the Mexican way:Der mexikanische Longdrink Michelada ist auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig und in Deutschland wohl beinahe unbekannt. Klar ist aber: Die Mexikaner lieben den Bier-Tomatensaft-Mix mit Limette und Chili!Zutaten:- 1 Flasche Heineken® - eisgekühlt- Saft einer Limette- 150 ml eiskalter Tomatensaft (oder Clamatojuice)- Worcestersauce- Tabasco oder eine andere scharfe Chilisauce ohne Knoblauch- Salz, Chilipulver (nicht zu fein gemahlen, für den Glasrand)How to drink Heineken® - the Vietnamese way:Eiskalt: und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Vietnamesen lieben ihr Heineken mit extra vielen Eiswürfeln. Dieser Wunsch würde in deutschen Bars wohl für Kopfschütteln sorgen, hier wird es aber auch nicht so heiß wie in Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt.Zutaten:- Flasche Heineken® - eisgekühlt- 3 (oder mehr) EiswürfelHow to drink Heineken® - the Cuban wayDiese Variante kommt vielen schon eher bekannt vor: Ein eiskaltes Heineken wird mit einer Scheibe Limette serviert. Das Bier schmeckt hierdurch gleich frischer, exotischer und irgendwie nach Urlaub.Zutaten:- Flasche Heineken - eisgekühlt- 1 LimetteMit der Kampagne zum 150. Jubiläum zeigt die Marke, dass es ihnen egal ist, wie Heineken® geschrieben oder serviert wird, denn sie wissen, dass es eigentlich keine Rolle spielt. In 150 Jahren haben sie gelernt, dass es bei guten Zeiten nicht darauf ankommt, alles richtig zu machen, sondern auf die Bedingungen, Orte und Menschen, mit denen ein Bier genossen wird. Die Trinkgewohnheiten mögen in jedem der 192 Länder, in denen Heineken® verkauft wird, unterschiedlich sein, aber für Heineken® steht das gemeinsame Genießen im Vordergrund.Bitte finden Sie hier (https://djeholdingsdrive-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_mohr_edelman_com/EhaL1kWHWW9IkWGINOiZzDwBWRP8j6uL0kgEExag_njRXw?e=1BxGJx) die hochauflösenden Kampagnenbilder zur freien Verwendung.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Edelman GmbHPatricia Mohrpatricia.mohr@edelman.com+49 (0) 221 82828158Carolin Larischcarolin.larisch@heineken.com+4915221857768Original-Content von: Heineken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19187/5587448