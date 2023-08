DJ PTA-Adhoc: UBM Development AG: Aufsichtsratsausschuss nominiert Peter Schaller zum Mitglied des Vorstands und verlängert alle Vorstände

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/24.08.2023/12:25) - Wien, 24. August 2023 - Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der UBM Development AG hat heute Herrn Peter Schaller für den Zeitraum vom 01. November 2023 bis zum 31. Oktober 2028 zum vierten Mitglied des Vorstandes der UBM Development AG nominiert. Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, die Vorstandsverträge von Thomas G. Winkler (CEO), Martina Maly-Gärtner (COO) und Patric Thate (CFO) frühzeitig um weitere fünf Jahre, bis zum 20. April 2028, zu verlängern. Die entsprechenden Beschlüsse sind in der am 21. September 2023 stattfindenden Aufsichtsratssitzung zu fassen.

Peter Schaller wird ab 01. November 2023 in der UBM die gesamte Technik, inklusive den Bereichen Timber Construction, Green Building und Quality Management, verantworten.

Peter Schaller studierte Wirtschaftsingenieurwesen für Bauwesen an der TU Graz, ist ein ausgewiesener Bauexperte und leitete zuletzt die Niederlassung der Porr in Graz. Nach Stationen in Polen, Tschechien, Slowenien und Deutschland war Peter Schaller seit 2007 in leitenden Positionen für die Porr in der Steiermark tätig. Er ist Mitglied der Industriellenvereinigung Steiermark, Vorstand des Wirtschaftsforums der Führungskräfte und Vizepräsident des SK STURM GRAZ.

(Ende)

Aussender: UBM Development AG Adresse: Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Christoph Rainer Tel.: +43 664 80 1873 200 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com

ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A1XBU6 (Anleihe), AT0000A23ST9 (Anleihe), AT0000A2AX04 (Anleihe), AT0000A2QS11 (Anleihe), XS1785474294 (Anleihe), XS2355161956 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2023 06:25 ET (10:25 GMT)