BERLIN (Dow Jones)--Die FDP im Bundestag hat den Vorstoß der SPD-Fraktion für einen auf fünf Jahre befristeten Industriestrompreis zurückgewiesen. "Die SPD liegt mit ihrem Konzept leider enttäuschend nahe an dem der Grünen", sagte FDP-Fraktionsvize und Haushaltsexperte Christoph Meyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nur eine Branche in den Blick zu nehmen, missachte die insgesamt schwierige Lage in der Wirtschaft, kritisierte er. "Die Energiepreise sind für alle zu hoch, und das Wirtschaftsministerium sollte Lösungen unterbreiten, wie Industrie, Menschen und Betriebe entlastet werden könnten", so Meyer.

Zudem lehne die FDP den Finanzierungsvorschlag im SPD-Konzept ab: "Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds kann nicht als Feuerwehr für die vermurkste Energiewende genutzt werden", sagte Meyer. "Für die klimaneutrale Transformation ist schließlich der KTF errichtet worden."

Der geschäftsführende SPD-Fraktionsvorstand will ein Positionspapier zu einem "Transformationsstrompreis" beschließen, wonach der Strompreis für ausgewählte Branchen vor Steuern und Umlagen für die Dauer von mindestens fünf Jahren auf 5 Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden soll.

