Halbjahresbericht: Einhell stellt die Weichen für die nächsten Wachstumsschritte Landau a. d. Isar, 24.08.2023 - Nach dem Rekordjahr 2022 mit erstmals mehr als einer Milliarde Euro Umsatz und der Konsolidierung im 1. Quartal 2023 setzt die Einhell Germany AG ihre Wachstumsstrategie weiter fort. Nachdem Einhell mit der Akkuplattform Power X-Change bereits in vielen Märkten eine führende Position eingenommen hat, stehen der Aufbau einer eigenen Akku-Produktion in Europa sowie internationale Unternehmensübernahmen im Fokus. Außerdem konnte der Anteil der verkauften Power X-Change Produkte am Gesamtumsatz des Konzerns auf 46 Prozent gesteigert werden, was einem Plus um drei Prozentpunkte gegenüber dem Rekordjahr 2022 entspricht. Trotz der weltweit herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hält der Vorstand der Einhell Germany AG am sehr ambitionierten Jahresziel fest. CEO Andreas Kroiss: Ziel ist nachhaltiges Wachstum Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG: "Als erstes Unternehmen im Werkzeug- und Gartengerätebereich hat Einhell in Power X-Change eine Akku-Plattform aufgebaut, die mittlerweile mehr als 300 Geräte umfasst und bis 2027 auf etwa 450 Produkte erweitert wird. Unsere Kompetenz im Bereich der Akku-Technologie werden wir auch in Zukunft nutzen, um innovative Lösungen für die Endverbraucher zu entwickeln und weltweit neue Märkte zu erschließen. Dies sind die Kernelemente unserer Unternehmensstrategie, die zu einem nachhaltigen Wachstum bei Einhell führen." Wie bereits berichtet, hatte der Einhell Konzern das erste Quartal 2023 als zweitbestes seiner Firmengeschichte abgeschlossen. Im zweiten Quartal 2023 stiegen die Umsätze weiter auf das Niveau des Rekordjahres 2022 an. Insgesamt verbuchte Einhell für das erste Halbjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 525,9 Millionen Euro, was nur noch 6,7 Prozent unter dem Rekord-Vorjahresumsatz von 563,7 Millionen Euro liegt. Dies lag unter anderem an Währungseffekten in verschiedenen Ländern. Konsolidierungen gegenüber dem Rekordjahr 2022 gab es auch bei den anderen Finanzzahlen, so beträgt das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 44,3 Millionen Euro (im Vorjahr 48,2 Millionen Euro), die Rendite vor Steuern 8,4 Prozent (im Vorjahr 8,5 Prozent) und das Ergebnis je Aktie 8,0 Euro (im Vorjahr 9,0 Euro). Einhell-Vorstand erwartet ein deutlich stärkeres zweites Halbjahr "Insgesamt ist das zweite Quartal für den Einhell Konzern zufriedenstellend verlaufen. Der Einhell Konzern erwartet ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärkeres zweites Halbjahr, da die Kunden ihre Bestände dann abgebaut haben werden und der Umsatz dann wieder anziehen sollte", berichtet der Vorstand der Einhell Germany AG im Halbjahresbericht. Um die Wahrnehmung der Marke Einhell weiter zu optimieren, wird das Unternehmen auch im laufenden Geschäftsjahr verstärkt Marketingmaßnahmen umsetzen: "Die im vergangenen Jahr abgeschlossene Kooperation mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ist dabei ein weiterer wichtiger Baustein. Mit dieser Partnerschaft verbinden sich zwei starke internationale Marken, die für höchsten technologischen Anspruch stehen. Die Kooperation mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team zahlt bereits positiv auf die Sichtbarkeit und das Image der Marke Einhell ein und wird in Zukunft weiter ausgebaut. Auch die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München wird weiter fortgesetzt, mit noch höherer Sichtbarkeit der Marke Einhell." Umfassende internationale Aktivitäten Um für das weitere Wachstum gewappnet zu sein, hat die Einhell Germany AG im Juni in Budapest (Ungarn) die Einhell Operations GmbH gegründet. Die Einhell Germany AG hält 100 Prozent der Anteile der Gesellschaft. Es sollen dort überwiegend Akkus hergestellt werden. Des Weiteren hat die Einhell Germany AG 100 Prozent der Anteile an der vietnamesischen Gesellschaft Swisstec Sourcing Vietnam Joint Stock Company mit Sitz in Thu Dau Mot City (Vietnam) erworben. Die Gesellschaft ist ein etablierter Distributeur für Schrauben, Befestigungsmaterialien und diverse Handwerkzeuge, deren Hauptkunden europäische und kanadische Do-It-Yourself-Handelsketten sind. Dank langfristiger Erfahrungswerte wird Swisstec zukünftig das Sourcing und Packing der Einhell- und KWB-Zubehörartikel übernehmen. Die Etablierung der Gesellschaft in den Konzern ist ein weiterer wichtiger strategischer Schritt, um die Einkaufsbasis im asiatischen Markt zu erweitern. Um auch die Expansion in Thailand voranzutreiben, hat die Einhell Germany AG zum 1. Juni diesen Jahres 66,67 Prozent der Anteile an der neu gegründeten Gesellschaft Surazinsano Co., Ltd. mit Sitz in Bangkok (Thailand) übernommen. In Südafrika hat die Einhell Germany AG ihre Beteiligung an dem Unternehmen Lawn Star Pty Ltd. and Mould Star Ltd. ausgebaut und auch die verbliebenen 49 Prozent übernommen. 2020 hatte Einhell 51 Prozent an dem renommierten Unternehmen erworben. Die Gesellschaft macht große Fortschritte und konnte eine der größten DIY-Ketten im Land gewinnen. Weiterhin führt Einhell vielversprechende Gespräche mit Übernahmekandidaten in den USA, der weltweit als größter DIY-Markt gilt und damit großes Potential für die Akku-Plattform Power X-Change bietet. Über die Einhell Germany AG Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.



