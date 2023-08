Die BASF-Aktie kommt derzeit einfach nicht in Schwung. Auch am heutigen Donnerstag steht das Papier unter Druck. Gegen Mittag notiert die Aktie 0,5 Prozent im Minus bei 45,31 Euro. Und das an einem eigentlich eher freundlichen Börsentag für Chemiewerte. Wie zuletzt bekannt wurde, müssten sich BASF-Beschäftigte am Standort Lampertheim in Hessen auf Kurzarbeit einstelleAufgrund eines starken Nachfragerückgangs werde die BASF Lampertheim GmbH die Produktion vermutlich im Laufe des dritten und vierten ...

