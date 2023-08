Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4682/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/24 geht es um den ATX wieder unter dem Jahresstartwert und offene Fragen zu Telekom und ATX, um den Hammer beim Verbund, News zu Uniqa, CA Immo, Andritz, Montana Aerospace, Research zu UBM, Wienerberger, zum Schluss hab ich mich verdrückt und eine Monster-Stimme bekommen und in 2 Tagen sag ich was zu einem Boschan-Sager. ATX aktuell: https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/preise-mitglieder/?? ...

