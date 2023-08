DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.475,50 +0,6% +13,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.385,25 +1,2% +36,6% Euro-Stoxx-50 4.284,63 +0,4% +12,9% Stoxx-50 3.955,85 +0,3% +8,3% DAX 15.789,97 +0,4% +13,4% FTSE 7.350,03 +0,4% -1,8% CAC 7.282,19 +0,5% +12,5% Nikkei-225 32.287,21 +0,9% +23,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,55% -0,27 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,52 +0,00 -0,05 US-Rendite 10 J. 4,21 +0,02 +0,33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,03 78,89 +0,2% +0,14 +0,9% Brent/ICE 83,49 83,21 +0,3% +0,28 +1,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,84 36,79 -10,7% -3,95 -55,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.918,34 1.915,34 +0,2% +3,00 +5,2% Silber (Spot) 24,18 24,33 -0,6% -0,15 +0,9% Platin (Spot) 930,15 934,50 -0,5% -4,35 -12,9% Kupfer-Future 3,78 3,81 -0,7% -0,03 -0,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach einer vorläufigen Einigung im Streit um Löhne und Arbeitsbedingungen bei Woodside Energy ist ein möglicher Streik an drei Flüssiggasterminals in Australien wahrscheinlich abgewendet. Damit sinkt auch das Risiko einer Unterbrechung der globalen Gasversorgung, die zu Erschütterungen der Energiepreise weltweit hätte führen können. In Europa geben die Gaspreise in der Folge deutlich nach.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte mit deutlich auseinander laufenden Indizes in den Kassahandel starten. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Dow schließen - belastet von Boeing (-1,8%). Der Zulieferer Spirit Aero Systems (-4,4%) hat Qualitätsprobleme identifiziert, die das Modell 737 Max betreffen. Technologiewerte dürften sich fest zeigen. Denn Nvidia hat mit ihren Geschäftszahlen ein Ausrufezeichen gesetzt und die bereits sehr hohen Erwartungen nochmals übertroffen. Der Kurs legt vorbörslich um 7,8 Prozent zu und treibt den gesamten Sektor nach oben. Händler sprechen von einer Erleichterung, denn die Geschäftszahlen machten deutlich, dass die Erwartungen an Künstliche Intelligenz (KI) offenbar gerechtfertigt seien. Denn auch der Ausblick von Nvidia fällt sehr optimistisch aus. Wegen der extrem hohen Erwartungen, die manche Analysten für unerfüllbar gehalten hatten, sind im Vorfeld des Zahlenausweises Leerverkaufspositionen bei Nvidia aufgebaut worden, die nun eingedeckt werden. Dieser Effekt dürfte die Rally zunächst beflügeln, spricht aber für zurückkommende Kurse im Verlauf. Aktuell legen auch andere Werte mit KI-Betug zu: Palantir Technologies steigen um 4,1 Prozent, AMD um 2,3 Prozent und OpenAI-Investor Microsoft um 1,8 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -4,1% gg Vm zuvor: +4,6% gg Vm Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem freundlichen Start geben die Aktienmärkten bis zum Mittag einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Damit währt die Freude über stark ausgefallene Quartalszahlen und einen optimistischen Ausblick des US-Chipriesen Nvidia nur kurz. Die freundliche Tendenz am Vormittag dürften einige Anleger dazu genutzt haben, ihr Risiko in europäischen Aktien herunterzufahren. Denn die europäischen Einkaufsmanager-Indizes am Vortag deuteten recht unmissverständlich darauf hin, dass eine Rezession an die Tür klopft. Symrise gewinnen um 2,5 Prozent. Morgan Stanley hat die Aktie gleich um zwei Stufen erhöht. Mit Blick auf eine sich eintrübende Konjunktur in Europa verlieren Daimler Truck um 1,7 Prozent, Traton geben um 1,6 Prozent nach. Ferrari legen um gut ein Prozent zu, die Aktie befindet sich in der Pole-Position, per September in den Euro-Stoxx-50 aufzusteigen. Fielmann bleiben mit plus 0,3 Prozent etwas zurück nach detaillierten Geschäftszahlen. CTS Eventim geben nach Vorlage von Zweitquartalszahlen um 0,3 Prozent nach. Die Zahlen sind zwar gut ausgefallen, einige Marktteilnehmer stellen aber die Nachhaltigkeit der positiven Entwicklung in Frage. Usu Software knicken um rund 16 Prozent ein. Das Unternehmen hat schwache Zweitquartalszahlen berichtet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0855 -0,1% 1,0853 1,0849 +1,4% EUR/JPY 157,94 +0,4% 158,06 158,19 +12,5% EUR/CHF 0,9559 +0,2% 0,9549 0,9545 -3,4% EUR/GBP 0,8556 +0,2% 0,8515 0,8521 -3,3% USD/JPY 145,52 +0,5% 145,63 145,80 +11,0% GBP/USD 1,2686 -0,3% 1,2746 1,2732 +4,9% USD/CNH (Offshore) 7,2847 -0,1% 7,2942 7,3058 +5,2% Bitcoin BTC/USD 26.503,62 +0,8% 26.064,99 25.998,12 +59,7%

Die türkische Notenbank hat den Leitzins unerwartet deutlich auf 25 von zuvor 17,50 Prozent angehoben. Die Commerzbank hatte bereits mit einer deutlichen Anhebung gerechnet, um die Lira zu stützen. Den Absturz der Lira auf immer neue Rekordtiefs konnte die Notenbank bislang nicht verhindern, allenfalls etwas bremsen, denn die Inflation in der Türkei liegt bei rund 50 Prozent. Aktuell steigt die Lira.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Deutlich besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen des US-Chipherstellers Nvidia haben den Aktienmärkten teils kräftige Gewinne beschert. Vor allem Technologieaktien verzeichneten Aufschläge. Zudem schürten schwache Einkaufsmanagerindizes aus den USA am Vortag die Spekulation, die Fed könnte von weiteren Zinserhöhungen absehen. Erkenntnisse über den weiteren US-Zinskurs erhoffen sich die Anleger von der Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag. Das deutlichste Plus verbuchte der HSI, der Subindex Technologie legte um 3,7 Prozent zu. Der Schanghai-Composite verbesserte sich dagegen kaum und gab zwischenzeitlich etwas deutlichere Gewinne wieder ab. Hier belasteten weiter Konjunktursorgen. Das Risiko, dass China die Wachstumsprognose verpasse, steige, so die BMI-Analysten. Die südkoreanische Zentralbank beließ wie allgemein erwartet den Leitzins bei 3,50 Prozent. Zudem bestätigte sie die Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation 2023. Für 2024 senkte sie allerdings ihre BIP-Wachstumsprognose ganz leicht und bestätigte die Inflationsprognose von 2,4 Prozent. Auch in Sydney war der Technologiesektor klarer Tagesgewinner. Für Wisetech Global ging es nach dem 20-prozentigen Absturz am Vortag in einer Erholungsbewegung um 8,1 Prozent aufwärts. Das Softwareunternehmen hatte mit einem enttäuschenden Gewinnausblick verschreckt. Woodside Energy stiegen um 1,1 Prozent. Nach einer vorläufigen Einigung im Streit um Löhne und Arbeitsbedingungen ist ein möglicher Streik abgewendet.

CREDIT

Klar auf Einengungskurs gehen die Risikoprämien am Kreditmarkt. Wie auch an anderen Risikomärkten steigt die Hoffnung, dass ein Ende der globalen und schnellen Zinserhöhungsrunden nun in Sichtweite rückt. Vor allem in Europa war sie durch den Einbruch der Einkaufsmanagerindizes geweckt worden. Umso mehr sind die Augen nach Jackson Hole gerichtet, wo ab Freitag weniger falkenhafte Signale der Notenbankchefs erhofft werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

K+S

erweitert den Vorstand abermals um eine Frau. Arbeitsdirektorin soll zum 1. Dezember Christina Daske werden. Der Aufsichtsrat habe Daske als weiteres Mitglied in den Vorstand des Unternehmens berufen. Die Managerin ist seit elf Jahren bei K+S, zuletzt als Leiterin der Produktion.

RWE

verkauft sein Gasspeichergeschäft in Tschechien an die staatliche CEPS für 360 Millionen Euro. Der Erwerb sei durch CEPS am Mittwoch von der Regierung der Tschechischen Republik genehmigt worden und den Kaufvertrag habe man am Donnerstag unterzeichnet.

VOLKSWAGEN-KONZERN

richtet seine Beschaffung für elektronische Bauteile und Halbleiter neu aus, um die Versorgung mit wichtigen Teilen für die Produktion von Elektroautos und das automatisierte Fahren langfristig sicherzustellen. Unter anderem sollen künftig strategisch wichtige Halbleiter und für den Konzern geplante Eigenentwicklungen direkt bei den Halbleiterherstellern eingekauft werden, sagte Dirk Große-Loheide, Beschaffungsvorstand der Marke Volkswagen Pkw und Mitglied der erweiterten Konzernleitung.

CTS EVENTIM

