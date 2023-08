DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Türkische Zentralbank hebt Leitzins auf 25 Prozent an

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge angehoben. Laut ihrer Mitteilung steigt der geldpolitischen Schlüsselsatz auf 25,00 (zuvor: 17,50) Prozent. Nach jahrelangen Zinssenkungen hatte die Zentralbank ihren Zins erstmals im Juni erhöht. Sie reagierte damit auf die sehr hohe Inflation. Marktteilnehmer hatten aktuell eine Anhebung auf nur 20,00 Prozent prognostiziert.

Frankreichs Geschäftsklimaindex sinkt im August stark

Das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe Frankreichs hat sich im August weitaus deutlicher als erwartet eingetrübt. Wie die Statistikbehörde Insee mitteilte, sank der Geschäftsklimaindex auf 96 (Juli: 101) Punkte. Der Index lag damit unterhalb seines langjährigen Mittelwerts von 100. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 99 Punkte prognostiziert. Auslöser des Stimmungseinbruchs waren Insee zufolge die Beurteilung der Auftragsbestände und eine schwache Produktion.

Dröge fordert wirtschaftliches Gesamtpaket mit umstrittenen Gesetzesvorhaben

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge will bei der zweitätgigen Klausurtagung der Bundesregierung über ein wirtschaftliches Gesamtpaket verhandeln, das derzeit besonders umstrittene Gesetzesvorhaben einschließen soll. "Ich hätte tatsächlich gerne in Meseberg ein wirtschaftspolitisches Gesamtpaket, das dann auch in der Lage ist, gerade die Investitionsschwäche der Unternehmen ausreichend zu adressieren", sagte Dröge am Donnerstag in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv.

Lindner lehnt zusätzliche Sozialtransfers generell ab

In der Debatte über die Kindergrundsicherung hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zusätzliche Sozialtransfers generell abgelehnt. In der Münchner "Abendzeitung" vom Donnerstag fragte Lindner, ob es nicht "einen Unterschied machen muss, ob jemand arbeitet oder nicht". Wenn Menschen über Sozialtransfers immer mehr Geld erhielten, "reduziert das doch die Notwendigkeit, sich um Arbeit zu bemühen", warnte der FDP-Chef.

SPD-Fraktion schlägt Industriestrompreis von fünf Cent für fünf Jahre vor

Im Streit um die Einführung eines Industriestrompreises hat die SPD-Bundestagsfraktion konkrete Vorschläge für eine Umsetzung vorgelegt. "Für einen definierten Kreis von Industrien soll der Strompreis vor Steuern und Umlagen auf fünf Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden", zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag aus einem Konzept der Fraktion. Dieser Transformationsstrompreis solle "zunächst" für fünf Jahre gelten.

FDP-Fraktion weist SPD-Vorschlag zu "Transformationsstrompreis" zurück

Die FDP im Bundestag hat den Vorstoß der SPD-Fraktion für einen auf fünf Jahre befristeten Industriestrompreis zurückgewiesen. "Die SPD liegt mit ihrem Konzept leider enttäuschend nahe an dem der Grünen", sagte FDP-Fraktionsvize und Haushaltsexperte Christoph Meyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nur eine Branche in den Blick zu nehmen, missachte die insgesamt schwierige Lage in der Wirtschaft, kritisierte er. "Die Energiepreise sind für alle zu hoch, und das Wirtschaftsministerium sollte Lösungen unterbreiten, wie Industrie, Menschen und Betriebe entlastet werden könnten", so Meyer.

Wirtschaftsexperten halten Lockerung der Schuldenbremse für verkraftbar

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hält eine deutliche Lockerung der Schuldenbremse für verkraftbar. Es sei "vertretbar, den Verschuldungsspielraum wachstumspolitisch zu öffnen, um wichtige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit zu ermöglichen", zitierte das Handelsblatt aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts. Demnach könnte selbst bei einem dauerhaften Defizit von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) die Schuldenstandsquote bis 2030 von derzeit 66,3 auf 61,2 Prozent sinken.

Haftpflichtversicherung von 3,8 Millionen Autofahrern könnte teurer werden

Für rund 3,8 Millionen Autofahrer könnte die Haftpflichtversicherung bald teurer werden - ihre Bezirke wurden in eine schlechtere Regionalklasse eingestuft. 2,2 Millionen Autofahrer profitieren dagegen und kommen in eine bessere Klasse, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte. Für den überwiegenden Teil der Versicherten, 36,4 Millionen, ändert sich derweil nichts.

Große Mehrheit befürwortet Ausbau von Pflegeversicherung zu Vollversicherung

Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist angesichts hoher Pflegekosten für den Ausbau der gesetzlichen Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag in Berlin vorgestellte Studie des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und mehrerer weiterer Sozialverbände. Demnach sprachen sich insgesamt 81 Prozent für den Ausbau zu einer gesetzlichen Versicherung aus, die alle pflegebedingten Kosten übernimmt.

Deutscher Unternehmer wegen Verkaufs von Spezialmaschinen an Russland in Haft

Wegen des Verkaufs von Werkzeugmaschinen zur Herstellung militärischer Präzisionsgewehre nach Russland ist ein deutscher Unternehmer in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, wurde der Geschäftsführer einer in Baden-Württemberg ansässigen Firma bereits am 10. August in Frankreich festgenommen und am Dienstag nach seiner Überstellung am Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen. Anschließend wurde er aufgrund richterlichen Beschlusses in Untersuchungshaft genommen.

Brics-Gruppe nimmt sechs weitere Länder auf

Die Brics-Gruppe hat nach Angaben des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa sechs weitere Staaten aufgenommen. Die Gruppe habe beschlossen, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als "vollwertige Mitglieder" der Brics einzuladen, sagte Ramaphosa am Donnerstag auf dem Brics-Gipfel in Johannesburg. Der Eintritt der neuen Mitglieder werde zum 1. Januar 2024 wirksam.

China stoppt Einfuhr japanischer Meeresfrüchte

Chinas Zollbehörde hat einen Stopp für die Einfuhr von Meeresfrüchten verhängt, die aus Japan kommen. Sie reagierte damit auf den Beginn der Einleitung von Abwässern des Kernkraftwerks Fukushima ins Meer. Nach Angaben der Behörde umfasst das Einfuhrverbot auch Meerestiere. Es solle die chinesischen Verbraucher vor den Risiken einer Verseuchung der Produkte durch diese Abwässer schützen.

IAEA: In Pazifik eingeleitetes Fukushima-Kühlwasser unbedenklich

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat in dem in den Pazifischen Ozean eingeleiteten Kühlwasser aus dem zerstörten japanischen Atomkraftwerk Fukushima nach eigenen Angaben ein unbedenkliches Niveau an Radioaktivität gemessen. Die Konzentration an Tritium - dem einzigen nicht aus dem Wasser gefilterten radioaktiven Bestandteil - liege "weit unter dem Grenzwert" der IAEA von 1.500 Becquerel pro Liter, hieß es in einer Mitteilung der Organisation.

Russisches Gericht verlängert Haft für WSJ-Reporter um drei Monate

Ein Moskauer Gericht hat die Untersuchungshaft von Evan Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal (WSJ), um drei Monate verlängert. Nach einer Anhörung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, genehmigte das Gericht des Stadtbezirks Lefortovo den Antrag des Geheimdienstes FSB, die Haft bis 30. November zu verlängern. Gershkovich (31) war am 29. März in Jekaterinburg unter dem Vorwurf der Spionage festgenommen worden. Seine Haft war zunächst bis 29. Mai und dann bis 30. August verlängert worden. Die US-Regierung hat die Vorwürfe Russlands zurückgewiesen.

Virologin Eckerle warnt vor neuer Corona-Variante

Die Virologin Isabella Eckerle warnt vor der neuen Virusvariante BA.2.86, die in den vergangenen Tagen in vielen Ländern der Welt aufgetaucht ist, auch in der Schweiz. "Erstaunlich ist, wie viele Mutationen diese neue Variante hat - sie unterscheidet sich genetisch ungefähr so stark von Omikron wie Omikron von den vorherigen Varianten", erklärte die Professorin am Zentrum für Neuartige Viruserkrankungen der Universitätskliniken Genf gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Die Virologin vermutet, dass BA.2.86 eine deutliche Immunflucht aufweisen werde. Die Frage sei, ob die Variante ausreichend übertragbar sei und dadurch die jetzigen Varianten überholen könne.

INDONESIEN

Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 5,75%

