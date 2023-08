100 Jahre Investitionen in Erkenntnisse, Technologie und Talente zur Bereitstellung eines vollumfänglichen Überblicks über Verbraucherinformationen

NIQ, der weltweit führende Anbieter von Consumer Intelligence, feiert heute sein 100-jähriges Bestehen. Das im Jahr 1923 von Arthur C. Nielsen, Sr. gegründete Unternehmen war der Erfinder des Konzepts des Marktanteils und hat sich seitdem zur weltweit führenden Autorität in Sachen Konsumverhalten und umsetzbare, datengestützte Erkenntnisse entwickelt. Es stellt Messwerte für mehr Vertriebskanäle, Verbraucher und Länder bereit als alle anderen Anbieter.

Vor Kurzem meldete NIQ den erfolgreichen Abschluss seines strategischen Zusammenschlusses mit GfK. Durch die Fusion der führenden Consumer-Intelligence-Anbieter für FMCG, Technologie und Gebrauchsgüter ist das Unternehmen nun einzigartig in der Lage, den Full View den weltweit umfassendsten und klarsten Überblick über das Kaufverhalten der Verbraucher bereitzustellen. Das kombinierte Unternehmen erzielt Umsätze in Höhe von mehr als 4 Mrd. USD und betreut mehr als 30.000 Kunden in über 100 Ländern. Diese Entwicklung ist jedoch lediglich der jüngste Schritt in Jahrzehnten erfolgreicher Investitionen in Abdeckung und technologische Innovation, die die Kunden auf eine Zukunft mit Omnichannel-Abdeckung, Business Intelligence Tools und prädiktiven Analysen vorbereiten sollen.

"Dies ist ein spannendes und richtungweisendes Jahr für NIQ, in dem wir unsere lange Geschichte als Branchenführer feiern und gleichzeitig die Umsetzung unserer Vision zur Einläutung des nächsten Kapitels in der Consumer Intelligence weiterführen", erklärte Jim Peck, CEO von NIQ. "Wir sind sehr stolz darauf, wie weit wir es bisher gebracht haben, und wir haben volles Vertrauen in unsere Position als die beste und einzige Wahl für Unternehmen, die verstehen, wie enorm leistungsstark Omnichannel-Daten und Erkenntnisse sind, wenn es darum geht, sich in dem zunehmend komplexen Verbraucherumfeld zu behaupten."

In den nächsten 100 Jahren und darüber hinaus wird NIQ die Erfassung von Messwerten weiter voranbringen und neue Wege zum Wachstum erschließen, indem es Einzelhändlern und Marken hilft:

Umsätze und Anteile über Ladengeschäfte, E-Kommerz und Omnichannel zu verfolgen, um Trends zu ermitteln und die Wettbewerbs- und Kategorieleistungen zu verstehen.

Verbraucher- und Käuferverhalten, Demografien und Kundentreue über Verbraucherpanels und Kundenumfragefähigkeiten zu verstehen.

die Rentabilität zu maximieren, verschwenderische Handelsausgaben zu stoppen und die richtige Preis- und Promotionsstrategie mit granulären Daten und präzisen Empfehlungen sicherzustellen.

durch verbesserte Sortimente und Warenangebote ein nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

Chancen auszuwerten, um den Absatz zu steigern und die Auswirkungen potenzieller Outputs, Medien und Werbeaktionen im Laden, basierend auf Regionen und Demografien, zu quantifizieren.

durch Personalisierung und Digitalisierung das beste Shopping-Erlebnis für Konsumenten zu schaffen.

die Umsätze durch schnelle Ermittlung von Risiken durch nicht lieferbare Waren und Reduzierung von Lieferkettenstörungen aufrechtzuerhalten.

das Wachstum anzukurbeln und die Markteinführungszeiten durch Prüfung, Verfeinerung und Neuerfindung von Produktlinien mit hochprädiktiven, marktgetesteten Verbrauchererkenntnissen zu beschleunigen.

"Auf der Schwelle zu den nächsten hundert Jahren sind wir fester entschlossen denn je, modernste Technologie zu nutzen, um Unternehmen mit den erfolgskritischen Markterkenntnissen zu befähigen und ich bin fest davon überzeugt, dass das Beste noch vor uns liegt", ergänzte Peck.



NIQ ist das weltweit führende Consumer Intelligence-Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite.

NIQ ist in mehr als 100 Märkten tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab.

