Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.08.2023

Kursziel: 36,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 16.2.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 36,00.

Zusammenfassung:

SFC Energy hat die Halbjahreszahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das Unternehmen hat nicht nur ein starkes Umsatz- und bereinigtes EBITDA-Wachstum erzielt (+50 % bzw. +135 %). Auch strategisch hat das Unternehmen viel erreicht: 1) erfolgreiche regionale Expansion (Indien); 2) weitere Produktentwicklung (nächste Wasserstoff-Brennstoffzellengeneration, Cloud-Fähigkeiten); und 3) Technologieerweiterung: Übernahme der Direktmethanol-MEA-Technologie von Johnson Matthey in Großbritannien. Der gestiegene Auftragsbestand (EUR86 Mio., +16%) und die starke Nachfragedynamik sprechen für ein starkes H2. SFC hat die Guidance auf die obere Hälfte der vorherigen Prognose angehoben. Wir halten weitgehend an unseren Prognosen fest (bereinigtes EBITDA jetzt EUR12,6 Mio.). Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR36. Die Aktie bleibt ein klarer Kauf.



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 36.00 price target.



Abstract:

SFC Energy has reported H1 figures and held a conference call. The company has not only delivered strong revenue and adjusted EBITDA growth (+50% and +135% respectively). It has also delivered on the strategic side: 1) successful regional expansion (India); 2) further product development (next-generation hydrogen fuel cell, cloud capabilities); and 3) technology expansion: takeover of Johnson Matthey's direct methanol MEA technology in the UK. An increased order backlog (EUR86m, +16%) and strong demand dynamics bode well for H2. SFC has raised guidance to the upper half of prior guidance. We largely stick to our forecasts (adjusted EBITDA now EUR12.6m). An updated DCF model yields an unchanged EUR36 price target. The stock remains a clear Buy.



