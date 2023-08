Bonn (ots) -Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) beteiligt sich im Rahmen der IAA Mobility in München am 7. September mit einer Veranstaltung zum Thema "Nachhaltige individuelle Mobilität: Nur mit uns!" Vertreter von Autohäusern, Werkstätten und andere Branchenakteure können sich informieren, welchen Beitrag Kfz-Betriebe zur Schonung von Ressourcen leisten können."Nachhaltigkeit ist das Kernthema bei der Transformation der individuellen Mobilität. Wir wollen die Plattform der IAA Mobility nutzen und uns gemeinsam mit den Automobilherstellern an der Diskussion über die aktuellen Mobilitätsthemen beteiligen", so ZDK-Präsident Arne Joswig.Große Autohausgruppen und zukünftig auch kleinere Autohausunternehmen müssen sich der Herausforderung Nachhaltigkeit stellen. Autohausgruppen, die zwei von drei Kriterien erfüllen (Bilanzsumme von mindestens 20 Millionen Euro, Nettoumsatzerlöse von mindestens 40 Millionen Euro oder mindestens 250 Beschäftigte), müssen für die Geschäftsjahre ab 2025 einen Nachhaltigkeitsbericht (CSRD) erstellen. Autohäuser oder Kfz-Werkstätten, die nicht diesen Kriterien unterliegen, können ebenfalls über ihre Banken aufgefordert werden, ihre Bestrebungen darzulegen. Sonst könnten schlechtere Kreditvergabekonditionen drohen.Vier Referenten präsentieren aus ihrer Sichtweise, welchen Erwartungen Autohäuser und Kfz-Werkstätten bei der Ressourcenschonung und der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie gegenüberstehen. Gemeinsam mit dem Publikum diskutieren im Anschluss Martin Boisseree, Nachhaltigkeitsbeauftragter von Sternpartner, Gregory Endres von der Agentur Focus Zukunft, Dr. Thomas Becker, Leiter Nachhaltigkeit und Mobilität bei BMW und Pauline Schur, Teamleiterin Verkehrspolitik beim Naturschutzbund Deutschland (NABU) ihre Standpunkte.Die IAA Mobility hat sich von einer reinen Automobilmesse zu einer Plattform für global relevante Mobilitätsthemen entwickelt. Sie will branchenübergreifende Denkanstöße setzen und den Dialog mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft intensivieren.Die ZDK-Veranstaltung "Nachhaltige individuelle Mobilität: Nur mit uns!" findet im Rahmen der IAA Mobility am 7. September von 10 bis 13 Uhr im International Congress Center Messe München (ICM) im Erdgeschoss, Saal 4 statt. Interessierte können sich auf der Veranstaltungsplattform des ZDK (https://kfz-event-registr.plazz.net/start/register) anmelden. Die ersten 150 Anmeldungen erhalten ein IAA-Ticket für diesen Tag geschenkt.Pressekontakt:Stefan Meyer, ZDK, PR-ReferentTel.:030 / 817 2024 71E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/5587610