Der DAX konnte am heutigen Donnerstag bisher fast 15.900 Punkte erreichen, prallte dann aber in diesem Widerstandsbereich wieder nach unten ab. Der DAX zeigt sich aktuell deutlich tiefer mit einer sehr bärischen Tageskerze bei 15.710 Punkten. Der DAX könnte sich leicht unter dem 10er-EMA, der aktuell bei 15.750 Punkten notiert, sowie am Unterstützungsbereich um 15.700 Punkte fangen und vor erneut steigenden Kursen stehen. Aktuell sieht der Rücklauf ...

